Кевіна Спейсі зобов'язали заплатити $31 млн творцям "Карткового будиночка"

Звинувачуваний у сексуальних домаганнях голлівудський актор Кевін Спейсі та його кінокомпанії АM. Profitt Productions та Trigger Street Productions повинні відшкодувати 31 млн доларів кіностудії MRC, що знімала для Netflix серіал "Картковий будиночок".

Таке рішення ухвалено за підсумками арбітражного розгляду, повідомляє Deadline.

Як повідомляє Associated Press, MRC заявила, що змушена була звільнити Спейсі з "Карткового будиночка", зупинити зйомки шостого сезону серіалу, переписати його сценарій і в результаті скоротити сезон із 13 до восьми епізодів. Це завдало студії багатомільйонних втрат.

Адвокати Спейсі наполягали, що дії актора не були головним чинником, який завдав студії збитків.

Йдеться про скандал із домаганнями у 2017 році, через що Спейсі усунули від зйомок у серіалі. На той момент Netflix був змушений призупинити зйомки фінального шостого сезону, тому що потрібно було переписати сценарій з урахуванням відсутності в ньому головного персонажа - Френка Андервуда, роль якого виконував Спейсі.

Нагадаємо, Спейсі звинувачували в сексуальних домаганнях у декількох країнах. На хвилі руху #MeTo ці звинувачення набули широкого розголосу і вартували акторові кар'єри. Але жодне з них, крім однієї справи, не дійшло до суду. Однак у липні 2019-го прокуратура штату Массачусетс зняла звинувачення зі Спейсі, якому інкримінували сексуальні домагання до 18-річного сина телеведучої Хезер Анру. Молодик стверджував, що Спейсі чіплявся до нього в ресторані на острові Нантакет 2016 року.