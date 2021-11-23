«Болгарський Додон»: чому Румен Радев говорить про російський Крим
«Болгарський Додон»: чому Румен Радев говорить про російський Крим
"Енергоатом" розглядає можливість відновлення проєкту Чигиринської АЕС
"Енергоатом" розглядає можливість відновлення проєкту Чигиринської АЕС
Арестович: Бурба почав операцію щодо "вагнерівців" без погодження з Зеленським, а розвідників звільнили через перевитрату коштів
Арестович: Бурба почав операцію щодо "вагнерівців" без погодження з Зеленським, а розвідників звільнили через перевитрату коштів
У Болгарії згорів автобус із туристами, загинуло понад 40 людей
У Болгарії згорів автобус із туристами, загинуло понад 40 людей
Росія готується атакувати Україну взимку, – керівник ГУР Міноборони Буданов
Росія готується атакувати Україну взимку, – керівник ГУР Міноборони Буданов
Янукович написав звернення до України з закликом проголосити нейтралітет
Янукович написав звернення до України з закликом проголосити нейтралітет
Bloomberg оприлюднив дані розвідки США про підготовку Росії до нападу на Україну
Bloomberg оприлюднив дані розвідки США про підготовку Росії до нападу на Україну
Лавров анонсував перемовини Путіна з Байденом щодо України
Лавров анонсував перемовини Путіна з Байденом щодо України
Замість інвест-няні: на Черкащині місцеві депутати вирішили знищити успішне підприємство з іноземними інвестиціями
Замість інвест-няні: на Черкащині місцеві депутати вирішили знищити успішне підприємство з іноземними інвестиціями
ГоловнаСвіт

Кевіна Спейсі зобов'язали заплатити $31 млн творцям "Карткового будиночка"

Через скандал із сексуальними домаганнями зоймки серіалу припинили.

Кевіна Спейсі зобов'язали заплатити $31 млн творцям "Карткового будиночка"
Фото: EPA/UPG

Звинувачуваний у сексуальних домаганнях голлівудський актор Кевін Спейсі та його кінокомпанії АM. Profitt Productions та Trigger Street Productions повинні відшкодувати 31 млн доларів кіностудії MRC, що знімала для Netflix серіал "Картковий будиночок".

Таке рішення ухвалено за підсумками арбітражного розгляду, повідомляє Deadline.

Як повідомляє Associated Press, MRC заявила, що змушена була звільнити Спейсі з "Карткового будиночка", зупинити зйомки шостого сезону серіалу, переписати його сценарій і в результаті скоротити сезон із 13 до восьми епізодів. Це завдало студії багатомільйонних втрат.

Адвокати Спейсі наполягали, що дії актора не були головним чинником, який завдав студії збитків.

Йдеться про скандал із домаганнями у 2017 році, через що Спейсі усунули від зйомок у серіалі. На той момент Netflix був змушений призупинити зйомки фінального шостого сезону, тому що потрібно було переписати сценарій з урахуванням відсутності в ньому головного персонажа - Френка Андервуда, роль якого виконував Спейсі.

Нагадаємо, Спейсі звинувачували в сексуальних домаганнях у декількох країнах. На хвилі руху #MeTo ці звинувачення набули широкого розголосу і вартували акторові кар'єри. Але жодне з них, крім однієї справи, не дійшло до суду. Однак у липні 2019-го прокуратура штату Массачусетс зняла звинувачення зі Спейсі, якому інкримінували сексуальні домагання до 18-річного сина телеведучої Хезер Анру. Молодик стверджував, що Спейсі чіплявся до нього в ресторані на острові Нантакет 2016 року.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також