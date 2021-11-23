Помер колишній корейський диктатор Чон Ду Хван

Йому було 90 років.

Колишній президент Південної Кореї Чон Ду Хван помер вранці у вівторок, 23 листопада. Йому було 90 років.

Про це повідомило повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap із посиланням на помічників експрезидента.

За даними агентства, Чон Ду Хван помер у своїй оселі на заході Сеула після боротьби з хронічними захворюваннями. Відомо, що політик тривалий час хворів на рак крові.

Секретар колишнього президента розповів, що Чон Ду Хван заповів бути похованим на прифронтовому пагорбі з видом на територію Північної Кореї. Його тіло буде кремовано, місце поховання визначать пізніше.

Чон Ду Хван брав участь у В'єтнамській війні, був командувачем одного із полків 9-ї південнокорейської дивізії "Білий кінь". Фактично почав керувати країною у 1979 році, коли був начальником Управління оборони та безпеки Кореї президента Пак Чон Хі. Пак Чон Хі вбили у жовтні 1979 року, на посаді президента його змінив Чхве Гю Ха.

Під час розслідування вбивства президента Пак Чон Хі в грудні 1979 року Чон Ду Хван заарештував кількох підозрюваних, у тому числі начальника штабу армії Чон Син Хва, звинувативши його в змові з метою вбивства президента і фактично організувавши військовий переворот.

Після відставки Чхве Гю Ха та непрямих президентських виборів у серпні 1980 року, де Чон Ду Хван був єдиним кандидатом, його було обрано президентом. На цьому посту Чон перебував протягом 1980-1988 років.

Його правління відзначилися жорсткими політичними репресіями, але водночас економічним зростанням та реформами.

За наказом Чон Ду Хвана придушили повстання в Кванджу навесні 1980 року, мешканці якого виступали проти військового уряду Чон Ду Хвана та корупції. Згідно з офіційними даними, жертвами військових стали понад 200 людей, ще 1800 отримали поранення.

За це його судили вже в 90-х і навіть могли стратити. Верховний Суд країни замінив страту на ув'язнення з огляду на мирну передачу влади та роль Чона в економічному розвитку країни.

У 1997 році новий президент країни Кім Йон Сам помилував Чона і випустив із в'язниці.

Навесні 2019-го тоді 88-річний Чон Ду Хван знову постав перед судом за звинуваченням у наклепі на учасників демократичного руху.