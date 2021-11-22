Помер суддя Шостого апеляційного адмінсуду Бабенко

Шостий апеляційний адміністративний суд повідомив, що 21 листопада передчасно помер суддя цього суду Костянтин Бабенко. Йому було 52 роки.

"Костянтин Анатолійович мав науковий ступінь доктора юридичних наук, вчене звання професора, габілітований доктор наук з адміністративного права та адміністративного процесу (ЄС). Все життя вирізнявся стійкістю характеру, послідовністю в своїх діях, принциповістю, силою духу та наполегливістю", - сказано в повідомленні на сторінці суду у фейсбуці.

Причину смерті Бабенка у суді не повідомляють. "Інтерфакс-Україна" передає, що, за попередньою інформацією, смерть судді не мала кримінального характеру.

Нагадаємо, 2019 року Бабенко претендував на посаду судді Конституційного Суду України. У березні 2021 року Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила суддю Бабенка від виконання обов'язків у зв'язку із притягненням до дисциплінарної відповідальності.

У грудні 2019 року низка ЗМІ повідомила про те, що Бабенко керував автомобілем у нетверезому стані. Згодом Печерський райсуд закрив провадження у зв'язку з недостатністю доказів.

Нагадаємо, у вересні помер суддя з Києва Віталій Писанець. Трагедія сталася, коли суддя гостював у заміському будинку Петра Онопенка, брата ексголови Верховного суду і ексміністра юстиції Василя Онопенка. Разом з ними нібито був слідчий Солом’янського районного управління поліції, з яким у Писанця виник конфлікт. Суддя начебто вдарив поліцейського, а потім йому самому стало погано, він зашпортався, впав і помер.

Його смерть розслідують за ст.115 Кримінального кодексу - умисне вбивство.