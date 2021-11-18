Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду сьогодні, 18 листопада, залишила без змін запобіжний захід виконуючому обов’язки заступника Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олегу Бриндаку - 39,9 мільйонів гривень застави.

Це рішення прийняла судова колегія у складі Сергія Боднаря, Ігоря Панаіда під головуванням Віктора Панкулича і лишила в силі ухвалу слідчої судді ВАКСу Віри Милайленко. Воно оскарженню не підлягає.

Бриндак підозрюється в участі в злочинній організації бізнесмена Володимира Галантерніка та зловживанні службовим становищем при виділенні афілійованим з Галантерніком структурам земельних ділянок під забудову без конкурсних процедур. Антикорупційні органи вручили йому підозру за ст. 255 ККУ “Створення злочинної організації” та ст. 364 ККУ “Зловживання владою або службовим становищем” відповідно.

За версією слідства, злочинна організація діяла в Одесі з 2016 по 2019 роки та завдала матеріальної шкоди місту на 558 мільйонів гривень. Як повідомив прокурор САП Валентин Мусіяка, загалом дохідність її "проєктів" - понад 170 мільйонів доларів США. За даними НАБУ, особи заволоділи п’ятьма земельними ділянками в Одесі за адресами: Гагарінське плато, 4 (житловий комплекс Sea View); Варненська, 27 з літерами А, В і Г (ЖК «Скай Сіті»); Жаботинського 54А (ЖК «Альтаїр-3») та Академічна, 30 (апарт-комплекс «Морська резиденція»). Всі вказані будинки збудувала компанія «Будова», яку пов'язують з Галантерніком. У справі 16 підозрюваних.

У 2018 році Олег Бриндак займав посаду голови земельної комісії міської ради, був головою політичної партії “Довіряй ділам”, яка становила монобільшість у раді, а також займав пост радника міського голови Геннадія Труханова. За версією слідства, він причетний до всіх п’яти епізодів земельних махінацій і фактично забезпечував в інтересах злочинної організації безперешкодне проходження рішень на земельній комісії, як того вимагав регламент. Він розглядав проєкти рішень щодо землі на земельній комісії і пропонував їх на сесію.

Водночас, адвокати переконували, що Бриндак не був службовою особою, і рішення земельної комісії мають лише рекомендаційний характер, остаточне рішення на сесії депутати приймали колегіально.

На переконання САП, винагородою за участь в злочинній організації для Олега Бриндака була елітна нерухомість у ЖК “Грінвуд” - квартира на 53,8 квадратних метрів та підземний паркінг. Перша згадка про отримання ним матеріальної винагороди була у 2016 році - бронювання житла. Далі квартиру начебто оформили на підставну особу і придбали за заниженою ціною. САП переконує: вартість квартири мала бути 157 тисяч доларів щонайменше, але підставна особа сплатила лише 1 мільйон гривень. Документація ЖК “Грінвуд” підтверджує, що квартири дійсно отримали за “долю города” - частку Володимира Галантерніка, за версією обвинувачення. У НАБУ раніше розповіли, що Галантернік та інший підозрюваний - ексголова комісії з питань комунальної власності міськради Василь Шкрябай офіційно мали по 8% частки в будівництві цього житлового комплексу.

Сам Бриндак від елітної нерухомості відхрещується. Листування з його телефону показує, що він вів перемовини з представником будівельної компанії щодо узгодження планування цієї квартири. Проте підозрюваний каже, що просто допомагав своєму давньому товаришу з ремонтом.

7 листопада, призначаючи заставу у майже 40 мільйонів гривень, слідча суддя ВАКСу визнала: Бриндак може переховуватись, незаконно впливати на свідків та знищувати чи приховувати документи. Але ризик вчинення іншого правопорушення та перешкоджання кримінальній справі визнала неактуальними.

Адвокати не погодились з рішенням ВАКСу та просили апеляційну інстанцію не призначати жодний запобіжний захід.

Нині у засіданні захист повідомив, що Бриндак здав паспорти для виїзду за кордон. Він лише частково сплатив заставу - вніс 1,5 мільйона гривень. Адвокати скаржаться, що застава непомірна, бо усі матеріальні статки Бриндака з кінця 90-тих років та донині - лише 13 мільйонів гривень.

Необхідність сплатити 40 мільйонів гривень його адвокати вважають фактично арештом.

“Арешт - це політичне питання. Якщо Бриндак опиниться у в’язниці, то суспільство охрестить його злочинцем, а тюрма - ризик для його життя, з тими співкамерниками, умовами... У СІЗО стоїть питання про виживання людини, як біологічного суб’єкта, тому він не зможе нормально захищатись від підозри у цій справі… Ваша честь, ви мудрі люди, ви розберетесь, що і як було, де брехня, а де правда. Підозрюваний перед вами. Слідча суддя мала прочитати “Фінансиста” Теодора Драйззера. А вона не читала і не знає, що зв’язки чиновника - звичайне діло, а не якісь страшні злочини. Олег Борисович нібито щось страшне витворяв, всі, хто при владі, - корупціонери і бандити, а насправді - це нормальна робота і звичайне ведення бізнесу у нашому капіталістичному суспільстві” - емоційно висловився адвокат Тарас Ламах.

За словами захисника Валентина Шопені, слідча суддя ВАКСу Віра Михайленко розглядала всі докази й перебрала на себе повноваження, які не мала б. Проте, самі ж адвокати в суді першої інстанції наполягали визнати більшість доказів обвинувачення недопустимим і відповідно звернути на них увагу. Окрім того, захист закинув слідчій судді порушення презумпції невинуватості, бо вона нібито стверджує в своїй ухвалі, що Бриндак вчинив злочин. Проте головуючий Віктор Панкулич зробив зауваження та обмежив адвоката в часі, осільки це не впливає на обрання запобіжного заходу.

Також адвокат заявив, що Бриндаку підозру вручили в порушення законодавства, не в день її складення, а тому їх клієнт, мовляв, так і не став підозрюваним.

За словам адвокатів, земельна комісія під головуванням топ-посадовця не могла ставити під сумнів право власності, бо власник майна, звертаючись до комісії, має право на надання земельної ділянки у власність. З практики ЄСПЛ відмовити можуть лише, якщо заява не відповідає містобудівній документації.

Бриндак уточнив, що земля відводилась не під будівництво, а під обслуговування, половина ділянок не придатна була для використання, тому стояла б пустирем. Захист наголошує, що місто отримувало від оренди землі “живі гроші”. Адвокати визнають, що землі залишаються в комунальній власності, хоч і деякі протиправно використовуються для приватної забудови. Але це - не вина їх клієнта.

Олег Бриндак свою вину не визнав. І назвав кримінальну справу “політичним переслідуванням та спробою зачистити будівельний ринок від опонентів”. Заступник Труханова запевнив, що нікуди не тікатиме, бо надзвичайно дорожить своїм іменем та іміджем політичної партії “Довіряй ділам”.

“Неспроста політична партія на горизонті, бо Галантернік купив партію “Селянська Україна” у 2015 році, згодом її перейменували на партію “Довіряй ділам”, а перед тим Бриндак мав скидати бізнесмену певні пропозиції щодо придбання політичної партії. Саме сторона Галантерніка зобов’язувалась отримати і забезпечувати зручні рішення комісій та сесій міськради, про що йдеться у “понятійних угодах” - внутрішніх документах спільників”, - відреагував прокурор САП Валентин Мусіяка.

Бриндак каже, що він був підлеглий міському голові Геннадію Труханову, а не Галантерніку. І заявляє, що з Галантерніком контактував щодо питань бізнесу та соціальних проектів, зокрема Привозу та Аркадії. Листування з бізнесменом охрестив нейтральним.

У телефоні підозрюваного відшукали контакт бізнесмена та чисельні голосові з’єднання з ним у мережах WhatsApp та Telegram. Прокурори заявляють, що листування підтверджує: Бриндак відчуває себе підпорядкованим Галантерніку, звітує перед ним та спілкується переважно щодо питань, які стосуються його, як посадової особи Одеської міськради. Також з долучених в суді листувань очевидно, що Бриндак ініціював та неодноразово мав зустріч з Галантерніком у його ресторані «AZUMA» в Одесі.

Між іншим, вони обговорювали у листуванні, що Труханова пов'язують з італійською мафією. Загалом у САП кажуть, що Бриндак та Галантернік мали не лише ділові, а й дружні стосунки.

Варто додати, що апеляційні судді вияснили: землі ставали ліквідними після їх виділення у постійне користуванням орендарям. Вони дійшли висновку, що якби міськрада реалізовувала землю на конкурентних торгах, то місто отримувало б в рази більше доходу.

За словами топ-чиновника, вільні земельні торги були неможливі, а також неможливо було одночасно здійснити продаж землі та майна, тому інкриміновані злочини - це втручання НАБУ і САП в діяльність місцевого самоврядування.

“Реалізовані нами проєкти були в інтересах міста, це не забудова, а переважно обслуговування існуючих будівель. Здійснення подальшого нецільового використання - це питання не до міськради, бо ми не мали повноважень прослідкувати”, - захищався Бриндак.

Проте суд уточнив, що земельна комісія також мала контролювати органи виконавчої влади, аби ті виконували прийняті на сесії рішення. У свою чергу, Бриндак запевнив, що на підписанні договорів його контролююча функція припинялась. Щоправда, комісія під головуванням підозрюваного начебто намагалась запустити механізм конкурентного продажу земельних ділянок, але на початку 2018 року юристи повідомили, що немає для цього процедури.

Між іншим, прокурор нагадав про рішення Великої палати Верховного суду, яке підтверджувало змогу продавати на конкурентних засадах майно разом з земельною ділянкою.

Насамкінець, за словами підозрюваного, жоден господарський суд станом на зараз не визнав протиправності прийнятих ним рішень.