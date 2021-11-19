Нардепи на засіданні не змогли проголосувати за застосування спецпроцедури до законопроєкту про столицю
Нардепи на засіданні не змогли проголосувати за застосування спецпроцедури до законопроєкту про столицю
Думки про війну, або де ми ховаємо наші ікла
Думки про війну, або де ми ховаємо наші ікла
Українка і американець "замовили" міністра агрополітики Романа Лещенка
Українка і американець "замовили" міністра агрополітики Романа Лещенка
У Дніпропетровській області вперше за пів століття ремонтують трасу Н-23
У Дніпропетровській області вперше за пів століття ремонтують трасу Н-23
В уряді розповіли деталі виплати 1000 гривень вакцинованим
В уряді розповіли деталі виплати 1000 гривень вакцинованим
Bellingcat та The Insider оприлюднили першу частину розслідування у "справі вагнерівців"
Bellingcat та The Insider оприлюднили першу частину розслідування у "справі вагнерівців"
Поярков потрапив у ДТП в Києві
Поярков потрапив у ДТП в Києві
У Миколаєві застрелили бізнесмена
У Миколаєві застрелили бізнесмена
В центрі Парижа відбувся концерт "Піккардійської терції", організований посольством України у Франції
В центрі Парижа відбувся концерт "Піккардійської терції", організований посольством України у Франції
ГоловнаПраво

У Києві прокуратура відсудила в комерційної структури історичну садибу Дмитрієва

Суд визнав, що право власності на 8 будівель були зареєстровані незаконно. 

Садиба Дмитрієва
Фото: Прокуратура міста Києва
Садиба Дмитрієва
Столична прокуратура відсудила у комерційної структури садибу Дмитрієва, розташовану в Подільському районі Києва.

Тепер споруди повернеться столичній громаді, повідомили в Facebook Київської міської прокуратури.

Господарський суд скасував незаконну реєстрацію за комерційною структурою права власності на 8 будівель по вул. Хорива, три з яких є памʼятками історії та архітектури місцевого значення.

"Установлено, що у 2010 році між комунальним підприємством та приватною фірмою був укладений інвестиційний договір на реконструкцію та будівництво об’єкту за адресою: вул. Хорива, літ. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З в Подільському районі м. Києва. Водночас, не виконавши умови інвестиційного договору, приватне підприємство у 2017 році незаконно зареєструвало за собою право власності на вказані будівлі", – зазначили в прокуратурі.

У зв’язку з цим Київська міська прокуратура звернулась до господарського суду м. Києва з позовом про скасування реєстрації права власності за приватною структурою на комунальне майно. Суд задовольнив позов. 

Садиба Дмитрієва
Фото: Мапа Реновація
Садиба Дмитрієва

Садиба Дмитрієва складається із 5 будівель, що були зведені в 1830-1910 роках. Один із будинків є спорудою доби класицизму. Власник будівель, ПП "Конвалія-Нерухомість", судився за виключення споруд з Ресєтру памʼяток. За даними "Мапи Реновації", на місці історичної памʼятки хотіли звести торговий центр. 

Ділянку і збудовані на ній споруди в 1800-1900 роках встигли змінити кілької власників, іменем одного з яких – воронезького міщанина Дмитрієва – умовно і називають комплекс. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також