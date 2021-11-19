У Києві прокуратура відсудила в комерційної структури історичну садибу Дмитрієва

Фото: Прокуратура міста Києва Садиба Дмитрієва

Столична прокуратура відсудила у комерційної структури садибу Дмитрієва, розташовану в Подільському районі Києва.

Тепер споруди повернеться столичній громаді, повідомили в Facebook Київської міської прокуратури.

Господарський суд скасував незаконну реєстрацію за комерційною структурою права власності на 8 будівель по вул. Хорива, три з яких є памʼятками історії та архітектури місцевого значення.

"Установлено, що у 2010 році між комунальним підприємством та приватною фірмою був укладений інвестиційний договір на реконструкцію та будівництво об’єкту за адресою: вул. Хорива, літ. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З в Подільському районі м. Києва. Водночас, не виконавши умови інвестиційного договору, приватне підприємство у 2017 році незаконно зареєструвало за собою право власності на вказані будівлі", – зазначили в прокуратурі.

У зв’язку з цим Київська міська прокуратура звернулась до господарського суду м. Києва з позовом про скасування реєстрації права власності за приватною структурою на комунальне майно. Суд задовольнив позов.

Фото: Мапа Реновація Садиба Дмитрієва

Садиба Дмитрієва складається із 5 будівель, що були зведені в 1830-1910 роках. Один із будинків є спорудою доби класицизму. Власник будівель, ПП "Конвалія-Нерухомість", судився за виключення споруд з Ресєтру памʼяток. За даними "Мапи Реновації", на місці історичної памʼятки хотіли звести торговий центр.

Ділянку і збудовані на ній споруди в 1800-1900 роках встигли змінити кілької власників, іменем одного з яких – воронезького міщанина Дмитрієва – умовно і називають комплекс.