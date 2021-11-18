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Київрада ухвалила рішення про викуп ділянки на Микільсько-Слобідській

У береговій зоні Лівого берега Дніпра облаштують парк.

Київрада ухвалила рішення про викуп ділянки на Микільсько-Слобідській
Фото: Макс Требухов

Київська міська рада планує викупити земельну ділянку площею 1,4892 га на вулиці Микільсько-Слобідській, 7-9 для облаштування парку у Дніпровському районі.

Таке рішення ухвалили сьогодні, 18 листопада, на сесії Київської міськради. Рішення підтримали 85 депутатів.

За словами першого заступника голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрія Страннікова, необхідність ухвалення цього рішення обумовлена стійким громадським спротивом щодо забудови земельної ділянки.

"Депутатський корпус підтримує ініціативи киян та приймає рішення щодо можливого створення довгоочікуваного парку. У Дніпровському районі має з’явитися нова озеленена територія загального користування для відпочинку та дозвілля громадян. Ми маємо збільшувати кількість сучасних зелених просторів у всіх районах Києва, адже парки та сквери мають бути у пішій доступності для кожного", – зазначив депутат.

Депутатка Аліна Михайлова, яка входить до складу постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, наголосила на необхідності унеможливити незаконну забудову ділянки.

"Враховуючи великий суспільний резонанс, необхідно негайно прийняти рішення щодо врегулювання ситуації. Міська влада сприяє підвищенню рівня благоустрою та озеленення територій у Києва", - заявила Аліна Михайлова.

Депутатка додала, що в разі згоди власника земельної ділянки на переговори щодо умов викупу ділянки для суспільних потреб буде визначено викупну ціну, забезпечено проведення експертної грошової оцінки тощо.

Громада Микільської Слобідки вже 15 років бореться за берегову зону Лівого берега Дніпра. Проти громади, що захищає своє право на екологічне довкілля, доступ до водойм і історичну спадщину, забудовник включив брудні технології і залучив тітушок.

Берег Микільської Слобідки включно з Урочищем Горбачиха має всі охоронні статуси, що мали б уберегти його від забудови. Тут вже створена перша черга парку Микільська Слобідка, але забудовників це не зупиняє.

Нагадаємо, наразі власником ділянки на вул. Микільсько-Слобідській, 7 є ТОВ "Нова Слобідка". Забудовник планує спорудити житловий комплекс, попри те, що ділянка входять в 100-метрову захисну смугу Дніпра.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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