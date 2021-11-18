Українка і американець "замовили" міністра агрополітики Романа Лещенка

Громадянин США за посередництва українки планували замах на міністра агрополітики Романа Лещенко. Про це на брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Замах повʼязаний із діяльністю Лещенка в 2018 році, до того, як він прийшов на державну службу. Мотивом замовлення були фінанси. Виконавцю злочину, тобто кілеру, пообіцяли 50% майна Лещенка, яке той мав забрати у нього з будинку, а 50% – замовнику-американцю.

Злочин складався з двох замовлень – на вбивство і на нанесення тілесних ушкоджень з ймовірністю вбивства.

Спершу правоохоронці перехопили інформацію про те, що жінка шукає замовного вбивцю на громадянина України.

"Замовниця була виведена на іншу особу, яка, за оперативним задумом, виконувала роль кіллера. Все спілкування між замовницею і кіллером документувалось", – зазначив Монастирський.

Потім зʼясувалося, що є ще основний замовник – американець. За словами самого Лещенка, це чоловік, з яким у нього в 2018 році був цивільно-правовий спір. Американець представлявся працівником компанії з вирощування насіння і пропонував продукцію українським аграріям. Потім зʼясувалося, що насіння було генетично-модифікованим, що заборонено в Україні. Потім цей громадянин США почав вдаватися до шантажу і маніпуляцій, між ним і Лещенком відбувались судові спори.

В Україні американець хотів "прибрати" громадянина України–колектора, який вибивав борг із його бізнес-партнера, і щонайменше завдати тілесних ушкоджень Лещенку. Цей колектор нібито позичив 150 000 доларів у американця і не повернув, тож той вирішив його убити.

Правоохоронці сфальшували вбивство колектора і надіслали фото замовникам. Після цього ті зразу ж зробили наступне замовлення – на українського міністра.

Імітація вбивства колектора

"Ця справа була повʼязана з його діяльністю в 2018 році, до заняття державної посади. Вчора ввечері відбулась зустріч замовників і "кілера" в ресторані, обговорили повністю оперативну ситуацію цього замовлення. Був наданий завдаток – 20 000 доларів. Громадянин США мав виїхати з України, а злочин мав бути вчинений вже після того, як він опиниться на території США", – пояснив Монастирський.

Громадянина США і українку затримали, і тільки після цього оповістили про підготовку злочину самого Лещенка. Метою замовлення Лещенка було нанесення тілесних ушкоджень, однак громадянин США дав зрозуміти, що не проти, якщо його убʼють.

Лещенко на брифінгу повідомив, що раніше йому і його родині постійно погрожували, навіть його дітям.

Він визнав, що шокований тим, як ситуація щодо шахрайських дій американця стосовно нього і інших аграріїв дійшла до замовлення замаху.

"Маніпуляції, медійні атаки, шантаж – я жодним чином не реагував, оскільки є правова площина цих питань", – зазначив Лещенко.

Лещенко з 2007 року працював в компанії OSG Group, займав посаду головного юридичного консультанта холдингу. З 2013 року – асистент, доцент кафедри фінансового права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Того ж року заснував "Український аграрний центр".

1 жовтня 2019 року Лещенка Романа Миколайовича було призначено Уповноваженим Президента України з земельних питань. На цій посаді він лобіював прийняття земельного закону на етапі його підготовки та розгляду у Верховній Раді України. Також він відстояв збереження Держпідтримки аграріїв на 2020 рік на рівні 4 млрд грн.

У 2020 році Лещенка намагалися підкупити. Тоді він ще очолював Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру.

Обвинувачених - колишнього в.о. начальника хмельницького обласного управління Держгеокадастру Юрія Климка та його ймовірного посередника Олексія Ковальова - викрили на гарячому в грудні 2020 року. Вони пропонували Лещенку 170 тисяч доларів за те, щоб той закрив очі на "схему з надання у власність чи користування на підставних осіб земельних ділянок". Затримали їх після передачі двох траншів неправомірної вигоди на загальну суму 51,9 тис. доларів.