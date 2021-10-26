НАБУ передало до суду справу про спробу підкупу Лещенка

Міністр "здав" підлеглого у 2020 році, коли ще був головою Держгеокадастру.

Національне антикорупційне бюро та антикорупційна прокуратура передали до суду кримінальну справу про спробу підкупу в 2020 році міністра аграрної політики Романа Лещенка, який тоді очолював Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру.

Про це повідомили пресслужби НАБУ і САП.

Обвинувачених - колишнього в.о. начальника хмельницького обласного управління Держгеокадастру Юрія Климка та його ймовірного посередника Олексія Ковальова - викрили на гарячому в грудні 2020 року.

За версією слідства, вони пропонували Лещенку 170 тисяч доларів за те, щоб той закрив очі на "схему з надання у власність чи користування на підставних осіб земельних ділянок". Затримали їх після передачі двох траншів неправомірної вигоди на загальну суму 51,9 тис. доларів.

Розслідування зазначених фактів НАБУ розпочало за заявою Лещенка.

Нагадаємо, що через кілька тижнів після затримання підозрюваних Лещенко пішов на підвищення, очоливши міністерство аграрної політики.