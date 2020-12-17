Верховна Рада призначила нового міністра агрополітики

До цього Роман Лещенко очолював Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру.

Верховна Рада призначила нового очільника Міністерства агрополітики - Романа Лещенка, який очолював Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру.

За призначення проголосували 242 народні депутати, проти - 7, утрималися - 69. Не голосували 45 депутатів.

Лещенко з 2007 року працював в компанії OSG Group, займав посаду головного юридичного консультанта холдингу.

З 2013 року - асистент, доцент кафедри фінансового права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

1 жовтня 2019 року Лещенка Романа Миколайовича було призначено Уповноваженим Президента України з земельних питань. На цій посаді він лобіював прийняття земельного закону на етапі його підготовки та розгляду у Верховній Раді України. Також він відстояв збереження Держпідтримки аграріїв на 2020 рік на рівні 4 млрд грн.

Автор монографії "Фінансово-правове регулювання офшорних механізмів" (2018), співавтор навчального посібника "Фінансове право"(2018).

Член Постійної правничої комісії Вченої Ради Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

10 червня 2020 року Романа Лещенка призначено Головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Державний службовець 3-го рангу (2020).

Нагадаємо, про ймовірне призначення Лещенка джерела LB.ua повідомили 15 грудня. Його кандидатуру обговорювали на засіданні фракції "Слуга народу" за участю президента.