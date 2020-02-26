Экс-глава Госпродпотребслужбы стал заместителем Милованова

Глущенко был одним из лидеров конкурса на нынешнего главу Госпродпотребслужбы.

Кабмин назначил еще одного аграрного заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова. Им стал экс-глава Госпродпотребслужбы Сергей Глущенко.

Об этом сообщает AgroPolit.com.

Ранее у Тимофея Милованова было два аграрных заместителя - Тарас Высоцкий и Юлия Свириденко.

"Назначение уже завизировал Тимофей Милованов. Сергей Глущенко займет должность, которую ранее занимала Инна Метелева. Его основные полномочия - координировать работу Госпродпотребслужбы, чем сейчас занимается Тарас Высоцкий", - рассказал источник издания в правительстве.

Как известно, Сергей Глущенко был одним из двух лидеров (вторым был Геннадий Супиханов) по итогам конкурса на главу Госпродпотребслужбы.

Теперь, по словам источника, у правительства есть еще один вопрос: кто станет главой Госпродпотребслужбы.

"Есть два варианта. Первый - признать результаты конкурса и выбрать одного из четырех (ранее было 5, но из-за назначения Сергея Глущенко цифра сократилась до 4) конкурсантов. Среди всех четырех (Игорь Кузин, Геннадий Гадзовский, Геннадий Супиханов, Дмитрий Выдолоб) лучшие результаты у Супиханова. Второй вариант - объявить новый конкурс. В сложившейся ситуации очевидно, что тянуть с новым конкурсом нет времени и так два месяца ведомство без головы, логично уже выбрать одного. Новый конкурс затянет процедуру еще на 2 месяца", - подчеркнул источник в Кабмине.

Сергей Глущенко подтвердил информацию о назначении замом Милованова AgroPortal.ua.

О назначении нового замминистра вечером 26 февраля сообщил и сам Тимофей Милованов.

"Кабинет Министров 26 февраля 2020 года назначил Сергея Глущенко на должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. В Минэкономики вместе с Тарасом Высоцким Сергей Глущенко будет отвечать за направление и координацию деятельности в направлении агро", - написал он в Facebook.

Глущенко имеет три высших образования, получил квалификацию магистра права, магистра учета в управлении банками, магистра менеджмента организаций. С октября 2006 по март 2015 работал в International Finance Corporation (IFC), The World Bank Group на должности Ассоциированный операционный офицер (Associate Operations Officer) проекта IFC "Инвестиционный климат в аграрном секторе Украины".

С марта по июнь 2015 был советником министра аграрной политики и продовольствия Украины.

В 2015-2016 занимал должность главы Госпродпотребслужбы. После этого он был вице-президентом Ассоциации звероводов Украины.

Кроме этого, с октября 2016 по июль 2017 работал руководителем юридического сектора, координатором инспекционной реформы Проекта международной технической помощи "Поддержка Украины со стороны ЕС в восстановлении экономики".