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Гончарук: заявление об отставке не писал и с Зеленским об этом не говорил

"Сколько я себя помню, меня увольняют".

Гончарук: заявление об отставке не писал и с Зеленским об этом не говорил
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал неподтвержденную информацию о том, что его может заменить бизнесмен Сергей Тигипко.

"Сколько я себя помню, меня увольняют", - пошутил Гончарук на брифинге после заседания правительства в  среду.

"Правительство работает в нормальном, обычном режиме, каждый день мы наступаем на хвост какой-то коррупционной лавочке... Поэтому для меня привычно уже появление такой информации в СМИ. Нет, никаких заявлений я не писал, с президентом соответствующие темы не обсуждал", - сказал премьер.

При этом он рассказал, что встречался с Сергеем Тигипко, "как и с многими другими". "За последний месяц я посмотрел около 20 человек. Нам нужно усиление советниками на каждую должность в правительстве, людьми, хорошо понимающими, что такое промышленность", - сказал Гончарук.

Он добавил, что ждет дальнейших публикаций СМИ о его будущем.

Напомним, что 25 февраля газета Kyiv Post со ссылкой на источники сообщила о том, что президент Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру на должность премьер-министра.

Источники LB.ua эту информацию подтвердили. Один из собеседников заявил, что этот вопрос решен на 99%.

Алексей Гончарук возглавил правительство в конце августа 2019 года, став самым молодым премьер-министром в истории Украины. До этого он возглавлял аналитическую организацию "Офис эффективного регулирования" (BRDO).

17 января стало известно, что Гончарук написал заявление об отставке и передал его Зеленскому. Это произошло после того, как в сеть "слили" файлы, смонтированные из фрагментов записей совещаний в правительстве.

Тогда отставка Гончарука не состоялась.

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