Джемилев призвал крымчан к ненасильственному сопротивлению оккупации

Лидер крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев призвал крымчан к мирному, ненасильственному сопротивлению российской оккупации.

Об этом он заявил во время выступления на форуме Age of Crimea в день сопротивления российской оккупации Крыма, 26 февраля.

"Я призываю всех сменить страх на презрение к оккупантам со всеми вытекающими из этого принципами мирного ненасильственного сопротивления оккупации. Есть на востоке мудрая пословица: больше всего дорожит своей шкурой тот, чья шкура ничего не стоит. Я уверен, что в Крыму достаточно патриотов, которые думают не о своей шкуре, а о будущем своего полуострова, будущем своих детей", - сказал он.

Напомним, 26 февраля 2014 года около 7-8 тысяч жителей полуострова под украинскими и крымскотатарскими флагами собрались на митинг за единую Украину. По другую сторону по инициативе партии "Русское единство" вышли митинговать около 3-4 тысяч активистов с российскими и крымскими триколорами. Массовый митинг перерос в драку. Противостояние закончилось тем, что представители крымскотатарского народа, которых было вдвое больше, вытеснили с площади перед Верховным Советом пророссийских оппонентов. Из-за давки два человека погибли, несколько десятков получили травмы.

Запланированное на этот день заседание парламента, на котором депутаты собирались рассмотреть вопрос отставки правительства донецко-макеевского Анатолия Могилева и назначения даты референдума о независимости автономии, не состоялось из-за отсутствия кворума.

В ночь на 27 февраля российские силовики взяли под контроль здания Верховного совета и Совмина Крыма.