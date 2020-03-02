В Крыму оштрафовали имама севастопольской мечети "за миссионерскую деятельность"

Суд аннексированного Россией Симферополя после семи заседаний признал виновным имама Симферопольской мечети Расима Дервишева в "осуществлении миссионерской деятельности".

Об этом сообщает "Крымский процесс".

Отмечается, что Дервишева признали виновным в административном правонарушении по ч.4 ст. 5.26 КоАП (осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях).

Суд назначил Дервишеву наказание в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Ранее во время одного из заседаний в суд прибыли несколько человек, которые не смогли пояснить, для какой цели. Также сообщается, что один из свидетелей обвинения Сервер Джелялов заявлял о том, что его показания не соответствуют действительности и он их не давал, а подписал заполненный бланк не читая. Другой свидетель отказался явиться в суд, утверждая, что его жизни и здоровью угрожает опасность.

Кроме того, во время судебного процесса были допрошены три специалиста-религиоведа, из которых только один смог увидеть признаки миссионерской деятельности, но не смог аргументировано объяснить, на чем базируются его выводы.

В прениях адвокат имама Айдер Азаматов заявил, что в действиях Дервишева отсутсвует состав административного правонарушения, которое ему вменяют и призвал суд прекратить дело. Сам обвиняемый отметил, что "с представленным уровнем доказательств даже утреннюю зарядку можно оценить как миссионерскую деятельность".

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова заявила о систематическом нарушении прав крымских политзаключенных.