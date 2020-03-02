Полиция Киева разоблачила крупную в Украине интернет-сеть торговли наркотиками.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Правоохранители полиции Киева разоблачили крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками и лабораторию, где ежемесячно производилось до 100 кг психотропных веществ. Задержаны девятеро участников организованной преступной группы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские изъяли около 300 кг наркотических веществ и более 2 тонн прекурсоров стоимостью 110 млн гривен.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Продолжается комплекс следственно-оперативных действий.

Обновление. Спецоперация началась 29 февраля 2020 на территории нескольких регионов Украины, уточнили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Перекрыты каналы поставки наркотиков в столицу и ликвидировано мощную нарколабораторию по изготовлению так называемых «дизайнерских наркотиков», которые относятся к группе синтетических наркотиков (соли) и амфетамина. Одновременно прекращена деятельность двух интернет-магазинов по продаже наркотиков, созданных на интернет-платформах объявлений и мессенджеров", - говорится в сообщении.

29 февраля и 1 марта было проведено около 20 санкционированных обысков по адресам проживания подозреваемых, в их автомобилях, а также в нарколаборатории, расположенной в Чернигове.

По информации следствия, мощности лаборатории позволяли производить до 25 кг психотропных веществ еженедельно. Изготовленный «товар» реализовывался оптовым покупателям по цене $1 тыс. за килограмм. Последние в свою очередь сбывали «психотропы» мелким потребителям по цене $4 тыс. за килограмм.

"Во время обысков изъято оборудование для массового изготовления синтетических наркотиков (солей) и амфетамина, 35 кг соли, около 28 000 таблеток экстази, более 3,7 тыс. «марок», более 5 кг марихуаны, 1,6 кг альфа PVP, около 1,7 кг амфетамина, 2 кг псевдоэфедрина, 50 гр кокаина и в значительных объемах МДМА, метадон, мефедрон и тому подобное. Общий вес изъятых наркотических, психотропных веществ и прекурсоров составляет более 2 тонн. Стоимость изъятого, по предварительным подсчетам, составляет 110 млн гривен", - говорится в сообщении.

Также изъято компьютерное оборудование, гаджеты, банковские карты, три автомобиля премиум класса, "черновые» записи" о количестве сбыт наркотиков и информацию о движении денежных средств на банковских счетах злоумышленников, в том числе о расчетах в криптовалюта - биткоинамы.

Напомним, ранее чат-бот МВД заблокировал более 200 интернет-магазинов с наркотиками.