Дальше его собирались переправить в страны ЕС.

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины предотвратила контрабанду более 30 кг кокаина из страны Латинской Америки.

В феврале в морской порт "Южный" в Одесской области поступил грузовой контейнер с автомобилями. Во время осмотра там нашли 31 кг высококачественного кокаина, стоимость которого превышает 90 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Сотрудники СБУ задокументировали противоправную деятельность участников организованной группировки. Было установлено, что часть ввезенного кокаина злоумышленники планировали контрабандой переместить в страны ЕС", – говорится в сообщении.

Троих участников группировки задержали в Киеве, среди них – иностранный организатор наркобизнеса. По данным следствия, преступники планировали совершить еще несколько контрабандных поставок в Украину в виде 500 кг кокаина.

Фото: facebook.com/max.nefyodov

Фото: facebook.com/max.nefyodov

Фото: facebook.com/max.nefyodov

Напомним, в мае 2019 в одесском порту "Южный" задержали рекордную партию кокаина из Колумбии, который смешали в ведрах со строительным материалом.