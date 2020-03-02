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СБУ предотвратила ввоз в Украину более 30 кг кокаина

Дальше его собирались переправить в страны ЕС. 

Фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности Украины предотвратила контрабанду более 30 кг кокаина из страны Латинской Америки. 

В феврале в морской порт "Южный" в Одесской области поступил грузовой контейнер с автомобилями. Во время осмотра там нашли 31 кг высококачественного кокаина, стоимость которого превышает 90 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Сотрудники СБУ задокументировали противоправную деятельность участников организованной группировки. Было установлено, что часть ввезенного кокаина злоумышленники планировали контрабандой переместить в страны ЕС", – говорится в сообщении.

Троих участников группировки задержали в Киеве, среди них – иностранный организатор наркобизнеса. По данным следствия, преступники планировали совершить еще несколько контрабандных поставок в Украину в виде 500 кг кокаина.

Фото: facebook.com/max.nefyodov

Фото: facebook.com/max.nefyodov

Фото: facebook.com/max.nefyodov

Напомним, в мае 2019 в одесском порту "Южный" задержали рекордную партию кокаина из Колумбии, который смешали в ведрах со строительным материалом. 

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