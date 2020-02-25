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В Киевской области мужчина в подвале вырастил марихуаны на миллион гривен

"Культивирование осуществлялось по всем правилам аграрной науки". 

В Киевской области житель Обуховского района оборудовал в подвале теплицу и выращивал там элитные сорта марихуаны. Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции. 

Фото: npu.gov.ua

Культивирование осуществлялось по всем правилам аграрной науки: с использованием специального освещения, регулировкой вентиляции, температурного режима и других элементов, необходимых для подпольного производства.

Полученный урожай 43-летний мужчина расфасовывал и хранил в стеклянных банках, ведрах и коробках.

Во время проведения санкционированного обыска в доме нарушителя полицейские обнаружили и изъяли зеленые растения конопли, фасованные высушенные растения, разнообразное оборудование и банковские карты.

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

По ценам «черного» рынка сумма изъятого может составлять около одного миллиона гривен. 

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 309 (наркоторговля) Уголовного кодекса Украины.

Изъятые растения направлены на экспертное исследование, по результатам которого в отношении мужчины будет принято окончательное процессуальное решение и избрана мера пресечения. Также полицейские устанавливают круг других лиц, причастных к данному правонарушению.

Напомним, в начале февраля в Киевской области полицейские обнаружили у мужчины каннабис на 2 миллиона гривен. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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