ПЦУ пригласила DZIDZIO выступить на съезде молодежи
ПЦУ пригласила DZIDZIO выступить на съезде молодежи
Суд над визнанням ПЦУ: греки проти греків
Суд над визнанням ПЦУ: греки проти греків
Апелляционный суд подтвердил незаконность увольнения Насирова, но не восстановил его на должности (обновлено)
Апелляционный суд подтвердил незаконность увольнения Насирова, но не восстановил его на должности (обновлено)
В Днепре произошла стрельба на остановке общественного транспорта, есть пострадавшие
В Днепре произошла стрельба на остановке общественного транспорта, есть пострадавшие
Голливудского продюсера Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и преступном половом акте
Голливудского продюсера Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и преступном половом акте
В Италии от коронавируса умерли шесть человек, еще три страны заявили о первых случаях заражения (обновлено)
В Италии от коронавируса умерли шесть человек, еще три страны заявили о первых случаях заражения (обновлено)
Спасатели нашли пропавших в Карпатах четверых туристов из Киева (обновлено)
Спасатели нашли пропавших в Карпатах четверых туристов из Киева (обновлено)
В результате урагана в Одессе погибла женщина
В результате урагана в Одессе погибла женщина
В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривен
В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривен
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Чиновников "Киевгорсвета" заподозрили в миллионных хищениях на освещении

В начале 2020 в Мариинском парке фонарные чугунные столбы 1950-х годов заменили на новые, которые поржавели через месяц. 

Чиновников "Киевгорсвета" заподозрили в миллионных хищениях на освещении
Фото: facebook.com/camrador

СБУ подозревает пятерых чиновников "Киевгорсвета" в миллионных растратах на на закупках и установке систем освещения столицы. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

По данным следствия в 2018 году руководство нескольких структурных подразделений коммунального учреждения обеспечило победу в тендере на приобретение осветительных средств для текущих нужд города приближенной к ним коммерческой структуре. 

Общая сумма контрактов составила несколько десятков миллионов гривен, часть из которой было растрачено. По предварительной версии следствия, во время подготовки сметы чиновники сознательно завысили реальную рыночную стоимость на лампы для уличного освещения. 

Инициированная СБ комплексная товароведческая и судебно-экономическая экспертизы показали, что за таких действий должностных лиц местному бюджету нанесен ущерб в особо крупных размерах. 

Подозрение объявлено по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. 

Напомним, в начале 2020 года обнаружилось, что в Мариинском парке во время капремонта сетей наружного освещения фонарные столбы с чугунным литьем 1950-х годов полностью заменили на новые светодиодные. Это вызвало возмущение среди киевлян, поскольку испортило исторический ансамбль зоны отдыха.

Уже 5 февраля сообщалось, что в Мариинском парке эти фонари, которые простояли там всего месяц, меняют на новые из-за ржавчины.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также