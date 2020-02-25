Чиновников "Киевгорсвета" заподозрили в миллионных хищениях на освещении

В начале 2020 в Мариинском парке фонарные чугунные столбы 1950-х годов заменили на новые, которые поржавели через месяц.

СБУ подозревает пятерых чиновников "Киевгорсвета" в миллионных растратах на на закупках и установке систем освещения столицы. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

По данным следствия в 2018 году руководство нескольких структурных подразделений коммунального учреждения обеспечило победу в тендере на приобретение осветительных средств для текущих нужд города приближенной к ним коммерческой структуре.

Общая сумма контрактов составила несколько десятков миллионов гривен, часть из которой было растрачено. По предварительной версии следствия, во время подготовки сметы чиновники сознательно завысили реальную рыночную стоимость на лампы для уличного освещения.

Инициированная СБ комплексная товароведческая и судебно-экономическая экспертизы показали, что за таких действий должностных лиц местному бюджету нанесен ущерб в особо крупных размерах.

Подозрение объявлено по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Напомним, в начале 2020 года обнаружилось, что в Мариинском парке во время капремонта сетей наружного освещения фонарные столбы с чугунным литьем 1950-х годов полностью заменили на новые светодиодные. Это вызвало возмущение среди киевлян, поскольку испортило исторический ансамбль зоны отдыха.

Уже 5 февраля сообщалось, что в Мариинском парке эти фонари, которые простояли там всего месяц, меняют на новые из-за ржавчины.