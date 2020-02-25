В Запорожской области из-за непогоды обесточен 51 населенный пункт

Без энергоснабжения остались около 19,2 тыс. абонентов.

В Запорожской области 51 населенный пункт обесточен из-за сильного ветра. Также частично обесточены дома и в самом Запорожье. Об этом сообщил пресс-центр энергоснабжающей компании "Запорожьеоблэнерго".

По данным ведомства, вечером 24 февраля штормовой ветер, порывы которого достигали 25 м/с, местами сопровождавшийся дождем, стал причиной повреждения части электросетей.

В общей сложности сейчас без энергоснабжения около 19,2 тыс. абонентов.

В результате непогоды полностью обесточены 17 населенных пунктов в Запорожском районе, 18 - в Вольнянском, 3 - в Акимовском, 1 - в Мелитопольском. Также 1 частично - в Гуляйпольском, 2 частично - в Камянско-Днепровском, 5 полностью и 1 частично в - Ореховском, 2 частично - в Михайловском.

Кроме того, без энергоснабжения остались около 6 тысяч жителей Запорожья. В восстановительных работах задействована 61 аварийно-ремонтная бригада "Запорожьеоблэнерго" в составе 198 специалистов и 54 единиц спецтехники.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о резком ухудшении погоды по всей стране. Местами, кроме северо-восточной части, сильный ветер 25-28 м/с.

24 февраля вследствие шквального ветра пять поездов задержались из-за падения деревьев на пути во Львовской области. Задержка поездов составила от 8 минут до 1 часа 46 минут максимум.