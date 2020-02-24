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В результате урагана в Одессе погибла женщина

Из-за сильного ветра в городе упали десятки деревьев, много поврежденных машин.

В результате урагана в Одессе погибла женщина
Фото: dumskaya.net

В результате урагана в Одессе погибла пожилая женщина - на нее упало дерево.

Как сообщает "Думская", несчастный случай произошел на пересечении Неженской и переулка Маланова

Очевидцы происшествия рассказали, что огромный ствол привалил женщину около 60 лет. В то же время издание "УСИ" со ссылкой на патрульную полицию Одесской области пишет, что погибшей было 69 лет.

Из-за сильного ветра в Одессе уже упали десятки деревьев, много поврежденных машин и не работают некоторые трамвайные маршруты.

Например, на Большой Арнаутской ветер оторвал фрагмент балкона, а на Маразлиевской отвалившийся от дома кусок лепнины упал на автомобиль "Хюндай Соната". Водитель был в салоне, но не пострадал 

Там же слетевшие с крыши алюминиевые трубы проткнули внедорожник.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Напомним, что ураганный ветер наблюдается и в других регионах Украины. Например, в Ивано-Франковской области дерево упало на автобус, а в самом облцентре с девятиэтажного дома на девушку упала металлическая вышка. Пострадавшую забрали в больницу.

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