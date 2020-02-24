В результате урагана в Одессе погибла пожилая женщина - на нее упало дерево.
Как сообщает "Думская", несчастный случай произошел на пересечении Неженской и переулка Маланова
Очевидцы происшествия рассказали, что огромный ствол привалил женщину около 60 лет. В то же время издание "УСИ" со ссылкой на патрульную полицию Одесской области пишет, что погибшей было 69 лет.
Из-за сильного ветра в Одессе уже упали десятки деревьев, много поврежденных машин и не работают некоторые трамвайные маршруты.
Например, на Большой Арнаутской ветер оторвал фрагмент балкона, а на Маразлиевской отвалившийся от дома кусок лепнины упал на автомобиль "Хюндай Соната". Водитель был в салоне, но не пострадал
Там же слетевшие с крыши алюминиевые трубы проткнули внедорожник.
Напомним, что ураганный ветер наблюдается и в других регионах Украины. Например, в Ивано-Франковской области дерево упало на автобус, а в самом облцентре с девятиэтажного дома на девушку упала металлическая вышка. Пострадавшую забрали в больницу.