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НБУ с 25 февраля введет в обращение новые 200 гривен

Номинальный ряд гривны состоит из 12 номиналов.

НБУ с 25 февраля введет в обращение новые 200 гривен
Фото: НБУ

С завтрашнего дня, с 25 февраля Национальный банк введет в обращение обновленную банкноту номиналом 200 гривен. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

"Банкнота номиналом 200 грн, ввод в обращение 25 февраля 2020 года", - сказано в сообщении.

Номинальный ряд гривны состоит из 12 номиналов. Всего в нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривень).

Обновленный банкнотно-монетный ряд содержит более надежные и защищенные от подделок банкноты, обеспечивает удобство наличных расчетов и экономию средств для государства.

Напомним, ранее сообщалось, что НБУ изучает возможность выпуска собственной цифровой валюты - е-гривны. Банк проводил "пилот" в 2018 году. На его подготовку ушло полгода и еще полгода - на активную стадию и анализ результатов.

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