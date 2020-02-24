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В Киеве на ВДНХ горел ресторан

Пострадавших нет.

В Киеве на ВДНХ горел ресторан
Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Утром 24 февраля в Киеве по адресу проспект Глушкова, 1 произошел пожар - на территории ВДНХ загорелся ресторан HayLoft Ukrainian BBQ.

О пожаре сообщает "Информатор".

Когда прибыли спасатели, площадь пожара составляли 70 квадратных метров. Однако из-за того, что здание было под напряжением пожарные не смогли оперативно приступить к тушению. До приезда электриков огонь распространился до 100 квадратных метров.

Локализовали пожар в 08:33 на площади 150 квадратных метров, в 09:04 ликвидировали. К счастью, никто не пострадал. На месте работают четыре единицы техники и 18 человек личного состава, уточнили в ГосЧС.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Напомним, вечером в воскресенье, 16 февраля, на Крещатике в Киеве произошел пожар в ресторане.

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