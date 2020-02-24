С Парка партизанской славы в Киеве сняли арест, скоро возобновятся ремонтные работы

КП "Киевзеленстрой" обещает уже в этом году достроить фонтан.

В 2020 году возобновятся ремонтные работы по обновлению Парка партизанской славы в Дарницком районе Киева, прекращенные из-за уголовных дел по растратам на объекте. Об этом LB.ua сообщили в КП "Киевзеленстрой", которое является заказчиком реконструкции парка.

По данным Prozorro, уже 25 февраля завершатся первые тендерные торги работам в парке - строительство фонтана (800 тыс грн).

Всего же в 2020 году "Зеленстрой" планирует выполнить в парке такие работы: прокладка дорожек с ФЕМ-плиткой (4000 кв.м.), прокладка асфальтовой дороги, обустройство общественного туалета, установка детской площадки, установка скамеек и урн, обшивка бювета, первая очередь поливально-оросительной системы.

Возобновление ремонтных работ в парке стало возможным после того, как завершилось досудебное расследование по фактам растрат бюджетных денег на реконструкции Парка партизанской славы - во время следствия объекты, на которых велись ремонтные работы, были вещественными доказательствами.

В конце января 2020 года киевская прокуратура направила обвинительный акт в суд. Согласно выводам следствия, заместитель гендиректора "Киевзеленстроя" (уже бывший) в сговоре с подрядной организацией (ООО "Тривижн") вносили в официальные документы ложную информацию об объемах выполненных работ, нанеся ущерб в 14 млн грн.

В свою очередь, КП "Киевзеленстрой" в 2019 году подало иск к подрядчику "Тривижн" о возврате ранее выплаченных средств за работы. Суд удовлетворил претензии "Зеленстроя". По данным LB.ua, хозсуд Киева выдал приказ о принудительном взыскании с "Тривижн" денежных средств в размере 17,1 млн грн в бюджет Киева.

Напомним, ранее мы писали о дорогостоящем ремонте в Парке партизанской славы, затеянном городом в 2017 году. Общая стоимость реконструкции парка затянула на 45 млн грн, а тендер выиграла фирма "Тривижн" которая появилась за год до тендера, не имела основных фондов и работы передавала субподрядчикам. По данным системы Youcontrol, ООО "Тривижн" связана с Тарасом Русиновым, строительные фирмы которого стали участниками другого скандального тендера в Дарницком районе - строительстве школьных стадионов, которые теперь тоже проходят по делам о растрате.