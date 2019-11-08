Парк былой славы. Как сосны не выдержали киевских тендеров и ремонта

Один из таких проектов - Парк партизанской славы в Киеве, где капремонт закончился вырубкой деревьев и разрухой. Второй год центральный вход парка украшают руины, а сам парк теперь проходит по уголовному делу как улика.

Мэр Кличко запомнится нам не только уставшими мостами и недостроенными ветками метро , но и масштабным обновлением парков Киева. Причем прогрессивность подходов к реконструкции парков компенсируется беспрецедентными растратами, а иногда и ощутимыми потерями для природного фонда.

Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов

Парк Партизанской славы - это буквально единственный оазис в каменных джунглях Дарницкого района. Он имеет статус регионального ландшафтного парка и даже является заповедной территорией. Около 100 га соснового леса, лужаек и озёр - это настоящее чудо для жилого массива с высотной застройкой и беспрецедентной для Киева плотностью населения.

Два года назад город решил облагородить парк, придав ему модное и "европейское" звучание вслед за оболонской "Наталкой" и другими парками. В СМИ появились эффектные визуализации будущей осовремененной зоны отдыха. Бюджет ремонта, рассчитанного на полгода, потянул на нескромные 45 млн грн.

Проект предусматривал строительство новых, особо выносливых, дорожек, создание современных газонов и креативных элементов паркового дизайна, установку скамеек-урн-туалетов, обновление центрального входа, благоустройство зоны отдыха вокруг озера.

Работы начались быстро, но вызвали массу нареканий у местных жителей. Например, на то, что рабочие разобрали старые дорожки из качественной и неповрежденной плитки, а новую плитку уложили небрежно, горбами, и по краям она в прямом смысле слова рассыпается.

Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов

Кроме того, подрядчики расширили дорожки вдвое, и сделали это так грубо и непрофессионально, что существенно повредили корневую систему деревьев.

Корни просто грубо обрубали, а затем выкорчевывали, и все лишь для того, чтобы расширить и без того добротные дорожки! - возмущается экоактивист Алексей Назаренко, который уже много лет отстаивает сохранение Парка партизанской славы.

В результате часть деревьев погибли, вдоль дорожек стоят свежие пеньки.

Фото: facebook/Алексей Назаренко

- Санитарная чистка парка, - устало объясняют активистам в КП “Укрзеленстрой” Дарницкого района, - Убираем сухие деревья, аварийно-опасные.

Собственно, повреждение корней и привело к тому, что деревья стали сухими и аварийно-опасными.

Также плохой идеей оказалось уложить идеальный "европейский" газон в остатках соснового леса. Вспомните, как выглядит сосновый лес вдали от людей? Между деревьями голая земля, сосновый опад, но никак не плотная газонная трава. Еврогазон начал "душить" вековые сосны, провоцируя их гибель.

- Там, где газон, за полтора года засохло более 50 столетних сосен, - констатирует Алексей Назаренко, - Взрослые деревья, растущие в парке, имеют развитую корневую систему и привыкли к определенному кислородно-водно-питательному балансу. Газонная трава, если она подходит близко к дереву, нарушает этот баланс, чем ослабляет состояние дерева. Короеды «чувствуют запах» ослабленных деревьев и атакуют их. А дальше все просто: первое же штормовое предупреждение — и ветер валит сгнившее дерево со слабыми корнями. Или его спилит “Укрзеленстрой” на дрова.

В итоге только по официальным данным с начала 2019 года в парке в рамках санитарной чистки было спилено 141 дерево, в основном - сосны.

Фото: facebook/Алексей Назаренко Фото: facebook/Алексей Назаренко Фото: facebook/Алексей Назаренко Фото: facebook/Алексей Назаренко Фото: facebook/Алексей Назаренко

Почему же город отдал ремонт заповедной зоны в руки такого безответственного подрядчика? Это история может стать отдельной главой в собрании тендерных приключений КП "Зеленстрой" каденции Кличко.

Пример многострадального дарницкого парка описывает типичную формулу: тендер на капремонт Парка партизанской славы выиграла фирма "Тривижн", которая появилась всего за полтора года до тендера. По адресу, указанному в уставных документах, находится виртуальный офис, предоставляющий услуги всем желающим. Все работы по многочисленным бюджетным подрядам "Тривижн" передает субподрядчикам. Квалификацию и ответственность субподрядчиков никто не контролирует.

Напомню, ремонт парка оценили в 45 млн грн, 32 млн из которых перечислили исполнителю ещё в прошлом году. За эти деньги "Тривижн" успела уложить газон, раскурочить дорожки, установить креативные скульптуры и частично урны, а также разрушить центральный вход в парк. На этом моменте ремонтные работы прекратились.

Раньше вход в парк украшал фонтан, который в последние годы не работал из-за проблем с дренажной системой. Вместо ремонта вполне приличного фонтана было решено строить новые, нестандартные (на фото). В итоге несколько месяцев бульдозер и перфораторы долбили старую бетонную конструкцию, и вот уже больше года там брошенная стройка за забором. Очень концептуальная инсталляция, кстати.

Фото: Facebook / Київзеленбуд Проект нового фонтану від Київзеленбуду Фото: facebook/Алексей Назаренко Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: facebook/Алексей Назаренко Демонтаж старого фонтана в парке

Что же делает заказчик работ, наблюдая все эти несчастья? Сначала ничего, затем, после многочисленных жалоб киевлян и шума в СМИ, Зеленстрой совместно с "Тривижн" провел комиссию, протоколом которой зафиксировал все недоделки. Потом начались уже уголовные дела - относительно сговора руководства "Зеленстроя" и фирмы "Тривижн", связанные с завышением стоимости работ и принятием актов по недоделанным работам.

И только недавно, уже после очередной смены директора КП "Зеленстрой", это предприятие уже само судилось с подрядчиком ремонта, "Тривижн", о возврате выплаченных средств. В конце октября суд вынес вердикт по этому делу - претензии Зеленстроя частично удовлетворены, "Тривижн" должна вернуть заказчику 17 млн грн из ранее полученных за работы.

Фото: facebook/Алексей Назаренко

Это хорошая новость. Плохая новость в том, что деньги ещё предстоит получить. А затем объявить новый тендер. Затем снова процедуры, оплата и тогда уже - продолжение работ.

При этом сам парк, точнее, земельный участок, все ещё является вещественным доказательством по уголовным делам против топ-чиновника “Зеленстроя”. Поэтому работы в нем заморожены, сообщили нам в КП. И как долго парк будет оставаться уликой, сказать сложно.

Что интересно, фирма "Тривижн" связана с учредителем нескольких фирм, которые по странному стечению обстоятельств получают десятки подрядов в Дарницком районе Киева. По данным системы Youcontrol, одним из учредителей ООО "Тривижн" является Тарас Русинов. По информации Dozorro, Русинов в 2014-2015 годах был помощником депутата Киевсовета от Дарницкого округа Александра Гончарова ("Эпицентр"). Экс-помощник депутата числится в соучредителях сразу пяти компаний, созданных в 2015-2016 годах, все эти фирмы принимают участие только в киевских торгах и получают строительные подряды на округах Гончарова и его брата-депутата.

Суммы тендеров по этим подрядам бывают явно завышенными или же впоследствии выясняется, что нужно дополнительное финансирование проекта, - в комментарии LB.ua говорит депутат Киевсовета от Дарницкого района Игорь Мирошниченко.

В случае с "Тривижн", похоже, получилось и завышение, и отсутствие результата, и необходимость дофинансирования в будущем, и непоправимые убытки природе.

Местные активисты считают, что все это является закономерным следствием беспредела, который происходит в городе и в этом конкретном парке уже несколько лет. Посреди заповедного парка расположен ресторан с постройками, рядом церковь. Арендаторы заставили колыбами берег озера, а "экоразвлечения" калечат вековые сосны. Активисты уверены, что закончится все "местным гидропарком с шансоном и наливайками".

Фото: Макс Требухов

Нарушения правила хозяйствования в природной зоне подтверждают и результаты недавней проверки парка Экоинспекцией Киева, говорит активист и помощник депутата Киевсовета Денис Черкашин. По его мнению, городу выгодно получать "серые" доходы от парка, вместо того чтобы создать в нем специальную администрацию и директора, с которого можно будет спросить и за арендаторов, и за сохранность экосистемы.