В Херсонской области к отоплению подключено менее 10% жилих домов

В целом, отопление включили в 92% жилых домах Украины.

По состоянию на 8 ноября в Украине к системам отопления подключено 97,2% социальных объектов и 92,5% жилых домов, однако в Херсонской области к отоплению подключено лишь 7,9% жилых домов. Об этом сообщает Минрегион.

Согласно сообщению, Закарпатская, Ивано-Франковская, Винницкая, Черкасская, Тернопольская области уже завершили подключение к отоплению социальных объектов и жилого фонда.

Черновицкая область возобновила подачу теплоносителя в жилые дома, по состоянию на утро 8 ноября к отоплению подключено 99,5% жилого фонда.

Полностью подключены к отоплению социальные объекты в Житомирской, Сумской и Николаевской областях, 99,9% таких зданий подключено к отоплению в Хмельницкой и Киевской областях.

В Киеве к отоплению подключено 99,9% объектов социальной сферы и 96,2% жилого фонда.

Фото: МинрегионФБ

Напомним, сегодня, 8 ноября во Львовской области объявили ЧС из-за срыва отопительного сезона в Новом Роздоле и Новояворовске. Предприятие "Гарант Энерго М" не выполнило соответствующие поручения Львовской ОГА, из-за которых был сорван отопительный сезон.