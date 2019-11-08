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В субботу в Киеве до +17, местами дождь

Ночью в столице +5…+11 градусов.

В субботу в Киеве до +17, местами дождь
Фото: EPA/UPG

В субботу, 9 ноября, в Киеве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +15…+17 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +13…+19 градусов.

В Карпатах ночью дождь, днем без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +10…+15 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +11…+18 градусов, в Сумской области +9…+14 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Винницкой и Черкасской областях ночью небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +12…+19 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +9…+15 градусов, в Донецкой области +13…+18 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +15…+21 градус; в Одесской области ночью +8…+13 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +16…+21 градус.

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