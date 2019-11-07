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В пятницу в Киеве продолжится "бабье лето", максимум +13

Ночью может быть небольшой дождь.

В пятницу в Киеве продолжится "бабье лето", максимум +13

8 ноября в Киеве облачно с прояснениями, ночью дождь, днем без осадков, утром возможен туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +11…+13 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +9…+15 градусов.

В Карпатах ночью без существенных осадков, днем дождь, температура ночью +1…+6 градусов, днем +6…+11 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, днем без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +9…+14 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +12…+17 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, только ночью в Харьковской области небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +15…+20 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +15…+20 градусов.

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Источник: "Украинские новости"
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