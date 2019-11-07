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В Киеве задержали людей, которые пытались выселить жителей общежития

Общежитие находится в аварийном состоянии.

В Киеве задержали людей, которые пытались выселить жителей общежития
Фото: МІЙ ВІДРАДНИЙ\ФБ

Сегодня в Киеве на улице Полевой в Соломенском районе произошел штурм здания, во время которого людей пытались выселить из общежития. Согласно сообщению КГГА, лица, которые пытались силой выселить людей, уже задержаны.

 «Мне только позвонил начальник столичной полиции. По его словам, лица, которые пытались силой выселить людей из аварийного общежития на улице Полевой - задержаны. Сейчас продолжаются следственные действия. Полиция уверяет, что контролирует ситуацию. Я также в очередной раз обращаюсь к владельцам общежития и его жителей с просьбой все спорные вопросы решать мирным и законным путем », - подчеркнул мэр столицы Виталий Кличко.

Напомним, в ноябре прошлого года сообщалось, что это здание находится в аварийном состоянии. «Київміськбуд-2» подготовил комнаты в для жителей этого здания в других общежитиях. Однако они не проявили никакого желания отселяться, оставаясь  по своей воле в неотапливаемом помещении. Сообщалось, что люди и путем шантажа предприятия и КГГА незаконно требовали для себя квартиры в частную собственность.

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