Вечером 6 ноября в Киеве на Братиславской, перекресток с Бойченко, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие.

Паблик dtp.kiev.ua сообщает, что фура протаранила 7 автомобилей.

"Работает полиция, скорая, выехала оперативно-следственная группа", - говорится в сообщении.

По данным паблика Киев Оперативный, в районе станции метро "Черниговская" в ДТП попали девять автомобилей. Движение транспорта серьезно затруднено.

В патрульной полиции Киева сообщили, что ДТП на Братиславской произошло при участии 9 автомобилей.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля МАЗ совершил столкновение с 8 автомобилями.

В результате столкновения никто не травмировался, автомобили получили механические повреждения.