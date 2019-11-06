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В ДТП на автодороге "Львов-Луцк" погибли три человека

Еще один человек госпитализирован.

Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області
Во Львовской области на трассе "Львов-Луцк" в дорожно-транспортном происшествии погибли три человека.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Авария произошла около 19:30 вечера 5 ноября между селами Сабанивка и Стоянив в Радеховском районе. Столкнулись автомобили "Шкода" и "Ситроен".

Водитель и пассажиры "Шкоды", жители Волынской области, погибли на месте. Водителя "Ситроена" госпитализировали с телесными повреждениями.

Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області

Фото: lv.npu.gov.ua

Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение).

Санкция статьи - лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Напомним, ранее в Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП, в котором пятеро человек получили тяжелые травмы, а трое погибли.

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