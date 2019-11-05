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В Госпогранслужбе сообщили о приостановке работы КПВВ на адмигранице с Крымом

Пропуск граждан на КПВВ "Каланчак" не будет проводиться в связи со строительными работами.

С 7 по 15 ноября на КПВВ "Каланчак" на административной границе Крыма с Херсонской областью не будет проводиться пропуск граждан.

Приостановка работы КПВВ связана со строительными работами повышенной опасности компании "Укрзализныця", сообщили в Азово-Черноморском управлении Государственной пограничной службы Украины.

"Для проведения представителями "Укрзализныци" строительных работ повышенной опасности при реконструкции контрольных пунктов на административной границе с ВОТ АР Крым, исключения случаев травмирования людей и неудобств при пересечении руководство регионального филиала "Одесская железная дорога" обратилось к председателю Херсонской областной государственной администрации для приостановления оформления граждан в КПВВ "Каланчак"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контрольные пункты въезда/выезда "Чаплинка" и "Чонгар" продолжат работу в штатном режиме.

Напомним, в сентябре в связи с ремонтными работами был изменен режим работы КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".

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