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В Киеве на Шота Руставели снова прорвало трубу с горячей водой (обновлено)

В асфальте образовалась яма, в которую провалились две легковушки.

Фото: informator.ua

В Киеве на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганскоко прорвало трубу с горячей водой.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

На опубликованных в соцсетях фото видно, что район затянуло паром, а в асфальте образовалась яма, в которую провалился легковой автомобиль.

Также на фото видна еще одна легковушка, провалившаяся в яму.

Фото: facebook.com/CH.Kyiv

О пострадавших не сообщается.

Обновление. Официальный портал Киева сообщает, что из-за аварии были изменены маршруты троллейбусов №№ 3, 9, 12, 14, 40, 40К и автобуса №69.

Фото: facebook/Sergey Ristenko

Фото: facebook/Sergey Ristenko

Фото: facebook/Serhiy Bosak

Троллейбусы №40 и №40К едут только до Железнодорожного массива (это примерно половина полного маршрута, который ведет от Кадетского гая до станции метро "Дворец спорта"), троллейбусы №3 и №9 заканчивают маршрут на Южном ж/д вокзале (обычная конечная - "Дворец спорта"), троллейбус №12 едет только до станции метро "Лыбедская" (а не до Центрального ж/д вокзала). Конечная троллейбуса №14 из-за прорыва - на "Дворце спорта", а не на Центральном ж/д вокзале.

Автобус №69 не доезжает до конечной на "Дворце спорта" несколько кварталов и разворачивается на Тарасовской.

"Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" начало ликвидацию повреждения на улице Шота Руставели. По информации специалистов, произошло повреждение магистрального трубопровода диаметром 700 мм", - отмечается в сообщении.

Работники аварийной бригады оградили территорию. О сроках устранения повреждения и предоставления услуг потребителям сообщат позже.

Напомним, в прошлом году 13 ноября на этом же месте прорвало трубу с горячей водой.

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