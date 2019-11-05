Как смотреть ТВ онлайн, если закодирован спутник
Новости компанийКак смотреть ТВ онлайн, если закодирован спутник
Российский депутат посетил Золотое после отвода украинских войск
Российский депутат посетил Золотое после отвода украинских войск
Bihus.info: прокурор Кулик без разрешения построил этаж на крыше дома в центре Киева
Bihus.info: прокурор Кулик без разрешения построил этаж на крыше дома в центре Киева
Ирина Луценко решила досрочно сложить полномочия депутата
Ирина Луценко решила досрочно сложить полномочия депутата
В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
В Сумах студентка выпала с 8 этажа общежития
В Сумах студентка выпала с 8 этажа общежития
Россия задержала медицинскую эвакуацию военного атташе США, - NYT
Россия задержала медицинскую эвакуацию военного атташе США, - NYT
За завісою Кабміну
За завісою Кабміну
"Клоунократії" потрібна альтернатива
"Клоунократії" потрібна альтернатива
ГлавнаяОбществоВойна

Апелляционный суд Киева закрыл дело об аресте Гостиного двора

Власти Киева просят передать здание в коммунальную собственность для реставрации.

Апелляционный суд Киева закрыл дело об аресте Гостиного двора
Фото: kiev.segodnya.ua

Апелляционный суд по итогам заседания во вторник закрыл дело об аресте Гостиного двора на Контрактовой площади в Киеве.

Об этом сообщается на сайте Киевской горгосадминистрации.

Отмечается, что суд постановил закрыть дело, так как прокурор отказался от своей апелляционной жалобы.

"Теперь дело за Кабмином - передать здание Гостиного двора в коммунальную собственность для реставрации. Отдельно хочу поблагодарить общественность, которая поддерживала все это время город. Только вместе мы можем достичь результата", - заявил директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк.

25 марта следственный Печерский суд отказал в ходатайстве о наложении ареста на здание Гостиного двора. В документе было сказано, что Постановление может быть обжаловано непосредственно в Киевском апелляционном суде в течение 5 дней со дня объявления.

Гостиный двор - памятник архитектуры местного значения. Здание построено в 1809 году.

В 2011 году постановлением Кабинета министровГостиный двор был выведен из Государственного реестра памятников архитектуры, но 24 ноября 2015 года Окружной админсуд Киева признал незаконным и недействительным это решение. В сентябре 2016 Хозсуд Киева отказал Фонду госимущества в возвращении памятника архитектуры Гостиного Двора в госсобственность.

Напомним, Гостиный двор стоит без крыши, окон и штукатурки с зимы 2013 года. В 2014-2016 годах суды отменили разрешение на выполнение строительных работ, после чего работы прекратились.

В мае 2018 Верховный Суд оставил в силе постановление Киевского апелляционного хозсуда, согласно которому здание было возвращено в госсобственность. В феврале Киевский апелляционный хозяйственный суд поддержал принципиальную позицию прокуратуры города Киева и вернул государству здание "Гостиного двора".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также