Апелляционный суд Киева закрыл дело об аресте Гостиного двора

Апелляционный суд по итогам заседания во вторник закрыл дело об аресте Гостиного двора на Контрактовой площади в Киеве.

Об этом сообщается на сайте Киевской горгосадминистрации.

Отмечается, что суд постановил закрыть дело, так как прокурор отказался от своей апелляционной жалобы.

"Теперь дело за Кабмином - передать здание Гостиного двора в коммунальную собственность для реставрации. Отдельно хочу поблагодарить общественность, которая поддерживала все это время город. Только вместе мы можем достичь результата", - заявил директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк.

25 марта следственный Печерский суд отказал в ходатайстве о наложении ареста на здание Гостиного двора. В документе было сказано, что Постановление может быть обжаловано непосредственно в Киевском апелляционном суде в течение 5 дней со дня объявления.

Гостиный двор - памятник архитектуры местного значения. Здание построено в 1809 году.

В 2011 году постановлением Кабинета министровГостиный двор был выведен из Государственного реестра памятников архитектуры, но 24 ноября 2015 года Окружной админсуд Киева признал незаконным и недействительным это решение. В сентябре 2016 Хозсуд Киева отказал Фонду госимущества в возвращении памятника архитектуры Гостиного Двора в госсобственность.

Напомним, Гостиный двор стоит без крыши, окон и штукатурки с зимы 2013 года. В 2014-2016 годах суды отменили разрешение на выполнение строительных работ, после чего работы прекратились.

В мае 2018 Верховный Суд оставил в силе постановление Киевского апелляционного хозсуда, согласно которому здание было возвращено в госсобственность. В феврале Киевский апелляционный хозяйственный суд поддержал принципиальную позицию прокуратуры города Киева и вернул государству здание "Гостиного двора".