В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
Как смотреть ТВ онлайн, если закодирован спутник
Новости компанийКак смотреть ТВ онлайн, если закодирован спутник
"Клоунократії" потрібна альтернатива
"Клоунократії" потрібна альтернатива
Российский депутат посетил Золотое после отвода украинских войск
Российский депутат посетил Золотое после отвода украинских войск
За завісою Кабміну
За завісою Кабміну
Ирина Луценко решила досрочно сложить полномочия депутата
Ирина Луценко решила досрочно сложить полномочия депутата
В Сумах студентка выпала с 8 этажа общежития
В Сумах студентка выпала с 8 этажа общежития
Bihus.info: прокурор Кулик без разрешения построил этаж на крыше дома в центре Киева
Bihus.info: прокурор Кулик без разрешения построил этаж на крыше дома в центре Киева
Россия задержала медицинскую эвакуацию военного атташе США, - NYT
Россия задержала медицинскую эвакуацию военного атташе США, - NYT
ГлавнаяПолитика

Ткаченко заселился на Труханов остров после расследования "1+1" о его застройке

В 2016-м в соцсетях семьи Ткаченко начали появляться фотографии, сделанные возле этого поместья, хотя деклараций никаких не было.

Ткаченко заселился на Труханов остров после расследования "1+1" о его застройке
Фото: Макс Требухов

Нардеп и бывший гендиректор "1+1 Медиа", претендующий на пост главы КГГА Александр Ткаченко заселился в незадекларированный особняк на Трухановом острове в Киеве после того, как телеканал "1+1" показал расследование о незаконности поселений на острове. Об этом сообщает Вihus.info.

Труханов остров - рекреационная зона в Киеве, где строительство под жилье запрещено. Земельный участок под имением, которым пользуется нардеп, с 1994 года находится в аренде ООО "Учебно-спортивный коммерческий клуб " Украина". Землю город передавал под спортивную базу.

В 2015 году журналисты канала "1+1" сделали серию материалов о незаконном поселении на Трухановом острове, в том числе - о нецелевом использовании именно этой базы.

Уже в 2016-м в соцсетях Александра Ткаченко и его жены Анны начали появляться фотографии, сделанные возле этого поместья. С 2017 года семья публиковла подобные фотографии регулярно.

По документам это имение не является жилым объектом, а значится "административным зданием". Здание - в частной собственности Дениса Копылова - директор инвест-группы "Инэко" и совладельца "Учебно-спортивного клуба "Украина". Копылов подтвердил Bihus.Info, что именно он предоставляет дом Ткаченко в аренду.

Фото: bihus.info
Фото: bihus.info
Фото: bihus.info

Сам нардеп не внес в собственную электронную декларацию информацию ни о доме, ни о расходах на его аренду.

Ткаченко уверяет, что арендует помещение только с весны 2019 года, а затем - в электронной декларации он должен появиться только в следующем году. Однако это утверждение опровергают фотографии с этого дома, которые публиковала семья Ткаченко несколько лет подряд.

Напомним, в октябре этого года Александр Ткаченко подал декларацию на должность главы Киевской городской государственной администрации. Это еще не значит, что именно он заменит Виталия Кличко, но слухи о такой возможности ходят уже несколько месяцев.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также