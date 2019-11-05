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Директор лесхоза, арестованный за взятку детективу НАБУ, вышел под залог 5 млн гривен

Деньги внесли родственники подозреваемого.

Директор лесхоза, арестованный за взятку детективу НАБУ, вышел под залог 5 млн гривен
Виктор Сыса
Фото: соцсети

Директор госпредприятия "Гутянское лесное хозяйство" Виктор Сыса, которого задержали 30 октября во время попытки дать $100 тыс. детективу НАБУ, вышел на свободу под залог 5 млн гривен.

Об этом сообщил один из его адвокатов Игорь Черезов, пишет агентство "Украинские новости".

"Вчера внесли залог и он вышел из СИЗО", - сказал он.

По его словам, залог внесли родственники директора лесхоза.

Теперь Сыса обязан прибывать в суд по каждому требованию детектива или прокурора в уголовном производстве; не покидать населенный пункт, в котором он проживает, без разрешения детектива; уведомлять детектива о смене места проживания; удерживаться от общения со свидетелями по данному делу, носить электронный браслет контроля и сдать загранпаспорта.

Напомним, что Сыса стал известен в июле после совещания президента Владимира Зеленского в Харькове.

Ему доложили, что Сыса якобы контролирует незаконные вырубки в области, и Зеленский прямо во время совещания звонил директору лесхоза и пригласил его в Офис президента.

После визита Зеленского ГБР заинтересовалось вырубкой леса в Харьковской области.

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Источник: "Українські новини"
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