Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Харьковскую область 17 июля провел совещание по вопросам борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в регионе.

Об этом информирует пресс-служба президента.

Перед началом совещания глава государства осмотрел участки незаконной вырубки леса и разработки песчаного карьера под Харьковом.

Как отметил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук, проблема незаконных вырубок и уничтожения лесов является общенациональной. Однако особенно остро она стоит в Харьковской области, поскольку показатель лесистости здесь - 12%, что меньше, чем в среднем по Украине. Также о незаконной вырубке леса в области много писали СМИ. Поэтому совещание проводят именно здесь.

Фото: president.gov.ua

О фактах незаконного использования лесных ресурсов Президенту и присутствующим на мероприятии доложил директор ГП "Октябрьское лесное хозяйство" Руслан Чагаровский. Он также сообщил о давлении на него и его семью, которое он связывает с инициированными им ревизиями в лесхозе. Кроме того, Руслан Чагаровский рассказал о незаконной вырубке самых дорогих и ценных пород с последующей реализацией древесины за границу, которую организовала группа лиц.

"У меня есть все документы. Мы обращались в правоохранительные органы, начиная с 27 июня этого года. Уже есть реакция – вчера звонили из НАБУ", – сказал руководитель Октябрьского лесхоза.

Фото: president.gov.ua Директор ГП «Октябрьское лесное хозяйство» Руслан Чагаровский.

Руслан Чагаровский отметил, что его доклад касается самовольной вырубки в Октябрьском лесном хозяйстве.

"Мы сделали ревизию всего 10% от общей площади и обнаружили 80 млн грн убытков – это более 8 тыс. куб. м древесины. По нашим подсчетам, если мы сделаем полную ревизию лесхоза, всех лесных обходов Октябрьского хозяйства, то примерно это будет около 200 млн грн", – подчеркнул он. Руководитель лесхоза также добавил, что, по его предварительным оценкам, в пределах области сумма убытков может достигать миллиарда гривен.

Фото: president.gov.ua

По словам Руслана Чагаровского, незаконные вырубки в Харьковской области контролирует директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса. "Сейчас он самый крупный «черный лесоруб» на Харьковщине... У меня появилась возможность наводить порядок с приходом новой власти", – отметил он.

Президент прямо во время совещания позвонил Виктору Сысе, который, по словам одного из работников лесхоза, находится в командировке в Киеве.

"Господин Сыса? Мы здесь вас ждем. Вы в Киеве? Зайдите завтра в Офис Президента в десять", – сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, во время совещания отмечалось, что в области имеет место недопуск экологической инспекции в лесные хозяйства.

Глава государства призвал местных руководителей правоохранительных органов обратить внимание на проблему вырубки лесов и на фамилии, названные Русланом Чагаровским.

Фото: president.gov.ua

"Фамилии – Сыса, Санин, Антипенко. Очень прошу обратить особое внимание и разобраться с этим вопросом. Вам нужно сесть за один стол, выяснить и прекратить вырубку леса на Харьковщине. Если вы этого не сможете сделать, то на ваших местах появятся другие люди", – подчеркнул Глава государства. Он также поручил обеспечить безопасность Руслана Чагаровского.

Напомним, 12 июля Владимир Зеленский во время рабочего визита в Днепр получил жалобу, что городские власти Киева не рассчиталась за трамваи, произведенные на днепровском заводе Южмаш. Президент позвонил Кличко из Днепра и потребовал вернуть долги за трамваи. Позже Виталий Кличко сообщил, что Киев купил у днепровской компании "Татра-Юг" один трамвай и внес предоплату, остальная сумма поступит после корректировки городского бюджета.