Братья Балоги, Шевченко и Дубневичи: кто баллотируется в Раду по мажоритарке от Западной Украины

Волынь рискует перейти под крылышко Игоря Палицы - главы облсовета и давнего соратника Коломойского. Против трех братьев Балог партия президента выставила никому неизвестных представителей штаба на Закарпатье, а в Черновцах своих кандидатов, по данным местных СМИ, расставил "король контрабанды" Илья Павлюк. Хотя представители партии "Слуга народ" уверяют, что округа не сливали, некие конфигурации вызывают откровенное удивление.

Области западной Украины могут остаться в руках все тех же местных царьков - партия "Слуга народа" выставила против них в основном либо откровенно слабых, либо связанных с ними же кандидатов. К примеру, на округе в Ивано-Франковской области от "СГ" баллотируется родной брат собственника "Буковеля", бизнес-партнера Игоря Коломойского Александра Шевченко - Андрей.

Волынская область

19 округ - Владимир-Волынский. В 2014 году здесь одержал победу нардеп от "Народного фронта" Игорь Гузь, который снова пытается штурмовать округ. В тот раз - как самовыдвиженец. Гузь публично признает политическое партнерство с Палицей. От "СГ" "конкуренцию" нардепу составит его бывший соратник по "НФ", а ныне предприниматель Назар Мисковец, возглавлявший молодежное крыло партии "Народный фронт" на Волыни. От ЕС баллотируется бывший заместитель Луцкого мэра Сергей Григоренко, который длительное время был членом "Батькивщины".

20 округ - Горохов. В нынешней Раде этот округ представляет самовыдвиженец Сергей Мартыняк. Хотя нардеп и не выполнил все свои обещания, это не мешает ему снова баллотироваться. Он будет бороться с советником Игоря Палицы, главой фракции "УКРОП" в облраде Вячеславом Рублевым, который на этих выборах идет от "СГ". Два других фаворита на этом округе - директор юридической компании Андрей Козюра от “Батькивщины” и глава волынской яцейки ЕС Иван Мирка.

21 округ - Ковель. "СГ" представляет боец ВСУ Андрей Лев. Он играл в КВН и работал в газете “Аверс-пресс”, которую считают подконтрольной Палице. Снова пройти в Раду от этого округа попробует действующий нардеп Степан Ивахив, совладелец группы компаний "Континиум" и WOG. Был замечен в непрямом подкупе избирателей через благотворительный фонд. Использует ту же тактику на этих выборах. У него большие шансы на победу.

22 округ - Луцк. От областного центра выдвигается сам Палица. "Слуга народа" против него выставила хирурга Сергея Писарчука. Партия "Гражданская позиция" представлена бывшем лидером волынской ячейки "Правого сектора", депутатом горсовета Павлом Данильчуком.

Фото: newsgid.net Игорь Палица

23 округ - Маневичи. Нардеп от "УКРОПа" Ирина Констанкевич в прошлый раз избиралась по этому округу и вновь попытает здесь счастья. Констанкевич работала в фонде Палицы. Против нее "СГ" выставила юриста из строительной компании Маскима Приймачука. От "Свободы" идет заместитель главы облсовета а Александр Пирожик, от "ЕС" директор информагентства "Волыньпост" Юрий Сковорода.

Закарпатская область

68 округ - Ужгород. От "Слуги народа" идет 27-летний Александр Пекарь, который в своем уже удаленном резюме указал год рабочего стажа. В документе на русском языке наделал с десяток ошибок, чем прославился в сети. От партии "Единый центр" Балог баллотируется депутат Ужгородского городского совета Михаил Фединец. Также по этому округу пытаются пройти в Раду местный активист Александр Пересоляк, нардеп Роберт Горват и брат городского главы Ужгорода Андрей Андриив. Кстати, сам мэр Богдан Андриив баллотируется по спискам "Оппоблока". Больше всего шансов на победу - у Горвата, Андриива и Пекаря.

69 округ - Мукачево. От "Слуги народа" здесь будет бороться член исполнительного комитета Лаливского сельсовета Мукачевского района Эдгар Токарь. Родственник бывшего и.о. председателя Мукачевской РГА Ильи Токара, который поспешил уволиться, чтобы не было конфликта интересов. Главный конкурент для СГ - нардеп Виктор Балога.

70 округ - Свалява. "Слуга народа" выставила председателя Невицкого сельсовета Ужгородского района Михаила Лабу, который почему-то идет по округу в Сваляве. Был членом партии Литвина. Здесь же еще один тяжеловес - нардеп Иван Балога. Ему составляет конкуренцию яростный противник семьи Балог - нардеп Михаил Ланьо, который поддерживал Порошенко и которого СМИ называют криминальным авторитетом.

Фото: Укринформ Михаил Ланьо

71 округ - Хуст. "СГ" выставила никому неизвестного Сергея Грабара, который представляется как "частный предприниматель". Его конуренты - глава Хустского райсовета Александр Пацкан и депутат облрады от партии Балог Петр Добромильский. Один из самых сильных на округе - нардеп от НФ Валерий Лунченко. В его пользу даже снялся хирург, руководитель столичного сердечно-сосудистого института Амосова Василий Лазоришинец.

72 округ - Тячев. "Слуга народа" Вадим Носа работал преподавателем в техникуме, сейчас позиционирует себя как предпринимателя. От партии Балог баллотируется председатель Тячевского ячейки ЕЦ Василий Йовдий. Здесь же идет нардеп Василий Петевка - кузен Балог, с которым они побили горшки. У него пока один из лучших рейтингов, как и у руководителя экспертной группы по вопросам оказания экстренной медицинской помощи Минздрава Александра Данилюка.

73 округ - Виноградов. Еще один кандидат от СГ Иван Маргитич тоже называет себя предпринимателем. На самом деле предприниматель его отец - Владимир Маргитич, директор рынка "Имидж" в Берегово. Маргитич-отец возглавлял ячейку "Фронта перемен" Яценюка. Против юного Маргитича - третий брат Балога - Павел. Учитывая, что в этот округ входит Берегово - город, где компактно проживают венгроязычные избиратели, сильные позиции у нардепа от БПП Василия Брензовича - члена Партии венгров Украины. И еще один рейтинговый кандидат - предприниматель, депутат облсовета Владислав Поляк.

Ивано-Франковская область

83 округ - Ивано-Франковск. Это округ нардепа от “УКРОПа” и бизнес-партнера Коломойского Александра Шевченка. СГ выставила против депутата его же помощника в парламенте Андрея Сторожука. Если кто и может составить конкуренцию Шевченко, так это секретарь горсовета Оксана Савчук, которую активно рекламирует мэр Руслан Марцинкив. У нее есть все шансы на победу, учитывая поддержку популярного городского главы. Партия “Голос” выставила актрису драмтеатра Галину Баранкевич.

Фото: typical.if.ua

84 округ - Тысменица. На этом округе нет явных лидеров. Партия Зеленского выставила еще одного помощника Шевченко - приватного нотариуса Игоря Фриса. Против него - нардеп от БПП Михаил Довбенко и Тысменицкий городской глава Степан Сворак. По этому же округу пытается попасть в парламент брат стронгмена Василия Вирастюка - Роман, являющийся директором департамента олимпийского спорта Министерства молодёжи и спорта. У него один из самых высоких рейтингов наряду с Довбенко. Борьба также идет между предпринимателем Владимиром Гергелюком от “Голоса”, депутатом облсовета Андреем Иваськивым от “Батькивщины” и еще одним депутатом от облсовета Богданом Станиславским, “Самопомощь”.

85 округ - Калуш. Основная борьба развивается между братом Александра Шевченко Виктором (тоже нардеп от “УКРОПа”) и действующим пока министром энергетики Игорем Насаликом. И как же на их фоне выглядит кандидат от “Слуги народа” заместитель председателя общества потребителей Ивано-Франковской области Эдуард Прощук?

86 округ - Долина. Нардеп от НФ Анатолий Дырив, который победил здесь в 2014 году, конкурирует с директором лесничества, депутатом облсовета от “УКРОПа” Александром Матусевичем (баллотируется от СГ).

87 округ - Надворная. “Слуга народа” выставила целого городского главу Зиновия Андийовича, который имеет шансы на победу. Заместитель председателя Надвирнянского райсовета Игорь Писклинец баллотируется от “Батькивщины”. В лидерах - экономист Михаил Иваночко от “Свободы” и предприниматель Юрий Голиней от “ЕС”.

88 округ - Коломыя. СГ даже не стала скрывать связей с семьей Шевченко, выставив экономиста Андрея Шевченко - родного брата нардепа. Александр Шевченко даже агитирует за него. Среди самых сильных кандидатов на этом округе - нардеп от НФ Андрей Иванчук и Котикивський сельский голова от “Голоса” Иван Вережак. Здесь также баллотируется парламентарий от НФ Юрий Тимошенко, победивший на этом округе в 2014 году. Сейчас у него мало шансов на успех.

Фото: стопкадр видео Александр (справа) и Андрей Шевченко

89 округ - Снятын. Кандидат от “Слуги народа” - директор частного предприятия “Агро-Лидер” Владимир Тимофийчук, работавший в офисе Зеленского на президентских выборах. Его конкуренты - нардеп из группы “УДАР” Юрий Соловей, депутат облсовета от этой же партии Дмитрий Сиреджук и заместитель главы Ивано-Франковского облсовета Сергей Бесараб.

Львовская область

115 округ - Львов, Сыховский район. Нардеп от НФ Михаил Хмель и заместитель мэра Львова Андрей Москаленко против новых лиц - руководительницы общественной организации “Лучший Сихов” Пипы Натальи от “Голоса” и адвокатки, защищающей застройщиков, Екатерины Шубки от “Слуги народа”. Достойную конкуренцию им составляют городской глава Винников Владимир Квурт и экс-нардеп от "Свободы" и офицер СБУ Юрий Михальчишин.

116 округ - Львов, Железнодорожный район. В 2014 году здесь победила Ирина Подоляк от “Самопомощи”. В этот раз серьезную конкуренцию ей составляет нардеп от "НФ" и кандидат от ЕС Николай Княжицкий. Также по этому округу баллотируется скандально известная член “Свободы” Ирина Фарион. От “новых партий” - начальница управления информационных технологий департамента развития Львовского городского совета Марта Романяк (“Голос”) и собственник строительной компании “РИЕЛ” Ростислав Мельник (“Слуга народа”). Его юристом является Екатерина Шубка. От “Гражданской позиции” баллотируется руководитель “Народной Самообороны” Валерий Веремчук, которого также причисляют к фаворитам. Как и депутата горсовета от “УКРОПа”, основателя популярного сайта “ВАРТА” Игоря Зинкевича.

Фото: Макс Левин Ирина Фарион и Руслан Кошулинский

117 округ - Львов, Франковский район. Действующий депутат от БПП Оксана Юринец идет как самовыдвиженка. Здесь баллотируются бывший и.о. министра обороны Игорь Тенюх (“Свобода”) и советник мэра Андрея Садового Андрей Шевцов. От партии “Голос” - один из лидеров Студенческого братства, сооснователь Львовской бизнес-школы УКУ и владелец сети швейных фабрик в Западной Украине Ярослав Рущишин, от “Слуги народа” - 23-летний бизнесмен и доверенное лицо Зеленского на президентских выборах Роман Фединяк. Самый узнаваемый кандидат на округе - экс-нардеп Тарас Стецькив от “Гражданской позиции”.

118 округ - Львов, Лычаковский район. Нардеп от БПП Богдан Дубневич, фигурант расследований НАБУ, намерен снова взять этот округ. Против нардепа “Слуга народа” выставила игрока футбольного клуба “Карпаты” Артема Федецкого, пожалуй единственного известного кандидата от "СГ" в области. Партия “Голос” поддержала председателя львовской ячейки “Галицкой партии” Галину Васильченко. Еще одна сильная конкурентка - начальница управления по труду и семейной политике Львовской ОГА и депутатка облсовета от “Гражданской позиции” Ульяна Доруш.

119 округ - Броды. В прошлый раз на этом округе победил кандидат от "НФ" Михаил Бондарь. На этих выборах он баллотируется от ЕС. Его конкуренты - волонтер ПДМШ им. Пирогова Олег Шиба от “Голоса”, экс-глава ОГА Ирина Сех от “Свободы” и директор предприятия по производству молочных продуктов “Ламар груп” Орест Кавецкий от “Слуги народа”. Два других рейтинговых кандидата - глава Радеховской РГА Сергей Ивах и предприниматель Николай Ищук от партии Ляшко.

120 округ - Городок. Еще один брат Ярослав Дубневич, нардеп от БПП и глава комитета ВР по транспорту, будет снова бороться за этот округ. Заместитель председателя Львовского облсовета Владимир Гирняк баллотируется от “Гражданской позиции”. Партия “Голос” выдвинула волонтера, добровольца Тараса Ялейко, “Слуга народа” - консультантку по бухгалтерскому учету Лесю Голяк.

Фото: informator.news Богдан (справа) и Ярослав Дубневичи

121 округ - Дрогобыч. Нардеп Богдан Маткивский баллотируется от “Гражданской позиции”. Против него - заместитель главы Минздрава Ульяны Супрун Илик Роман и замдиректора по строительству компании “Буд Инвест Ком” Орест Саламаха. Среди сильных кандидатов - председатель правления Дрогобычского райпотребсоюза Михаил Задорожный от ЕС и глава Дрогобычского райсовета Михаил Сикора.

122 округ - Яворов. Нардеп-”парашютист” от “Батькивщины” Евгений Рыбчинский борется за победу с мэром Яворова Павлом Бакунцем (“Самопомощь”), главой Яворовской РДА Игорем Самардаком, Рава-Русским мэром Николаем Зинько, директором “Комфортмістобуд” Виталием Андрейко (“Голос”) и бизнесменом со сферы торговли недвижимостью Андреем Шумским (СГ). Здесь также имеют шансы директор “Львовского автотранспортного предприятия” Андрей Дума от “Гражданской позиции” и глава Яворовской РГА Игорь Самардак от ЕС.

123 округ - Перемышляны. Нардепу от “УКРОПа” Тарасу Батенко составляют конкуренцию депутат Львовского горсовета Тарас Чолий (баллотируется от “Голоса”) и секретарь в школе Наталья Квасецкая (“Слуга народа”).

124 округ - Сокаль. Здесь баллотируется министр экологии Остап Семерак, нардеп Олег Мусий (от “Гражданской позиции”), спикер Минздрава Александр Ябчанка. Кандидатка от “Голоса” - глава благотворительного фонда “Украинская галицкая Фундация” Валентина Ведровская, депутат горсовета Краснограда от “Самопомощи” Дмитрий Фартушок. СГ выставила опять же слабого кандидата - бизнес-тренера по развитию Юрия Камельчука.

Фото: Макс Левин Остап Семерак (справа) и Олег Мусий

125 округ - Старый Самбор. Нардеп Андрей Лопушанский вновь поборется за округ. Другие кандидаты - президент Ассоциации украинских банков, сын близкого к вице-премьеру Степану Кубиву главы ГП "Госвнешинформ" Богдана Дубаса Андрей Дубас, директор Департамента финансов промышленности Минфина Юрий Миськив и глава строительной компании “Серкон-Груп” Николай Яворский (СГ). Сильны позиции у депутата облсовета от “Батькивщины” Ярослава Качмарика, президента промышленного предприятия “Гал-КАТ” Юрия Доскича, которого называют человеком Дубневичей, и волонтера Василия Курия.

126 округ - Стрый. Нардеп от ЕС Андрей Кит борется с доцентом кафедры международных отношений Киевского университета культуры и искусств Михаила Поплавского Владимиром Наконечным. Хорошие позиции у предпринимателя Владимира Гаврона от “Голоса”, активиста и волонтера Андрея Гергета от “Свободы” и главы благотворительного фонда “Доброе сердце”, экс-нардепа Олега Канивца от “Гражданской позиции”.

Ровенская область

152 округ - Ровно. На этом округе победил в 2014-ом кандидат от “Свободы” Олег Осуховский. Его конкурент от “Слуги народа” - бизнесмен, глава организации “Платформа взаимодействий “ПРОСТРАНСТВО” Александр Ковальчук. Тяжеловес среди кандидатов - действующий руководитель областной администрации Алексей Муляренко. Адвоката и депутата горсовета от “Самопомощи” Николая Бляшина поддержали партии “Голос” и “Сила людей”.

153 округ - Ровно, Ровенский район. Нардеп от НФ Юрий Вознюк на этих выборах баллотируется как самовыдвиженец, как и остальные его однопартийцы ввиду рейтинга партии. ЕС выставила первого заместителя ОГА Виталия Ундира, “Слуга народа” - юриста, экс-депутата облрады от “Батькивщины” Романа Иванисова.

154 округ - Дубно. Руководитель двух строительных компаний “Будтех-Пром” и “Интер-Буд” Александр Алисийчук от “Слуги народа” борется за этот округ с нардепом от БПП Александром Дехтярчуком, который активно работает на округе, и парламентарием Игорем Луценко, которого выдвинула “Батькивщина”. Луценко родился и живет в Киеве, местные СМИ называют его “парашютистом”.

Фото: стопкадр из промо-ролика Алисийчука Александр Алисийчук

155 округ - Дубровица. Два нардепа баллотируется в этом ровенском округе - член фракции БПП Василий Яницкий и Виктория Войцицкий от “Голоса”. Их конкурент от СГ - основатель и руководитель торговой компании Владимир Рашовский. Неплохие позиции и у застройщика Виктора Мялика, который активно занимается “благотворительностью”.

156 округ - Сарны. Нардеп от “Батькивщины” Сергей Евтушок попытается снова победить на этом округе. Здесь также баллотируется глава Ровенского облсовета Александр Данильчук и местный депутат, владелец деревообрабатывающих предприятий Василий Клепа. Кандидат от “Слуги народа” - директор спиртзавода Сергей Литвиненко. Представитель “Голоса” - бизнесмен Андрей Пехотин, “Батькивщины” - депутат облсовета Ксения Павловская.

Тернопольская область

163 округ - Тернополь. Нардепы от “Самопомощи” Тарас Пастух (у него сейчас не очень высокие рейтинги) и от “УДАРа” Игорь Побер против “новых лиц” - соорганизатора фестиваля “Файне місто” Максима Черкашина (“Голос”) и заместителя директора “Тернопольской птицефабрики", ветерана Андрея Богданца ("СГ"). Партия ЕС выставила экс-губернатора Степана Барну, “Свобода” - заместителя мэра Леонида Бицюру. В лидерах, по предварительным данным, Барна и Черкашин.

164 округ - Збараж. Нардеп от “Свободы” Михаил Головко, который постоянно работает на округе и имеет лидирующие позиции, борется за место в Раде с ветераном АТО, прошедшим самые горячие точки войны в составе ДУК, “Правого сектора” Валерием Чеботарем от ЕС, активисткой из “Украинской галицкой партии” Виолеттой Салко от “Голоса” и бизнесменом, руководителем тернопольской ячейки Автомайдана от СГ Игорем Васильевым.

Фото: facebook/Михайло Головко Михаил Головко (в центре)

165 округ - Зборов. Здесь лидирует Иван Чайкивский - крупный бизнесмен, директор “Агропродсервиса”, который объединяет 22 аграрные предприятия. Его основной конкурент - нардеп Тарас Юрик, который баллотируется от ЕС. Кандидат “Голоса” - директор благотворительного фонда агрохолдинга “Мрия", экс-мэр Зборова Василий Мартюк. От “Батькивщины” выдвигается глава Козивского райсовета Петр Репела, от СГ - замглавы Колодненского сельсовета Владимир Кисилевич.

166 округ - Теребовля. Нардеп от БПП Николай Люшняк будет отвоевывает свой округ у руководитель облорганизации УГП Олега Витвицкого (“Голос”) и собственника предприятия “Агробинес” Игоря Шепеля (“Слуга народа”).

167 округ - Чортков. Конкуренцию рейтинговому нардепе Олегу Барне от ЕС составят сразу два мэра - глава Чоркова Владимир Шматько от “Силы людей” и Залищиков Алла Квач от “Голоса”. Партия СГ выдвинула директора учебно-консалтинговой компании “Профи-центр” Владимира Гевко. Его брат – участник проекта “Квартала” “Лига Смеха”.

Хмельницкая область

187 округ - Хмельницкий. За кресло в парламенте сражаются нардеп от БПП Сергей Мельник, секретарь Волочиского горсовета от “Самопомощи” Алина Коваль (“Голос”), бывший спикер Пограничной службы Олег Слободян (“Сила и честь”), глава местной организации “Свободы” Виталий Диденко и начальник юротдела государственной организации “Национальный офис интеллектуальной собственности” Николай Стефанчук (“Слуга народа”). Последний является братом представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука.

Фото: facebook/Олег Слободян Олег Слободян

188 округ - Хмельницкий. Кандидаты на кресло в парламенте от этого округа - нардеп, член фракции “Воля народа” Сергей Лабазюк, местный активист от “Голоса” Артур Кокаревич и главврач Хмельницкого областного госпиталя ветеранов войны Оксана Бочкарева.

189 округ - Красилов. “Слуга народа” выставила адвокатку Елену Копанчук против нардепа от БПП Андрея Шиньковича. До избрания в Раду Шинькович был заместитель директора “Эпицентра”, владельцами которого являются экс-регионалы Гереги. Что интересно, на этом округе баллотируются еще шесть сотрудников “Эпицентра”. У одного из них - заместителя главы “Эпицентра” Вадима Лозового - хорошие шансы на победу.

190 округ - Шепетовка. Нардеп от БПП и соучредитель компании “Первая частная броварня” Роман Мацола борется за округ с замглавы правления благотворительного фонда Круг Алексеем Жмеренецким. “Батькивщина” выставила Славутского городского голову Василия Сидора. Самые большие шансы на победу у Мацолы.

191 округ - Староконстантинов. Здесь баллотируется нардеп от группы “Возрождение” Виктор Бондарь, активист от “Голоса” Виктор Артеменко и адвокатка Марина Потапова от “Слуги народа”.

192 округ - Дунаевцы. Собственник “Эпицентра” Александр Герега так просто из Рады не уйдёт. Против такого тяжеловеса СГ выставила певца и участник проекта “Лига Смеха” в команде “Винницкие” Василия Гуменюка, который работает в Хмельницком “Центре культуры и досуга”.

Фото: znaj.ua Александр Герега

193 округ - Каменец-Подольский. На этом округе баллотируются нардеп Владимир Мельниченко и директор предприятия “Интер авто-трейдинг” Андрей Шпак, продающий школьные автобусы по завышенной цене. А также малоизвестный “слуга народа” Игорь Марчук - собственник “М-ЕНД-С”, которая занимается грузовыми перевозками.

Черновицкая область

201 округ - Черновцы. За округ сражаются нардеп Николай Федорук (был членом НФ, идет как самовыдвиженец) и экс-мэр Виталий Михайлишин от ОПЗЖ. Против них “Слуга народа” выставила учительницу Алену Лис - жену предпринимателя Игоря Лиса, которого в свою очередь связывают с бизнесменом Ильей Павлюком. Последнего СМИ называют “королем контрабанды” на Западе и теневым куратором Зештаба на Буковине. Несмотря на неприметную кандидатку, “Слуга народа” рассчитывает победить.

202 округ - Сторожинец. Местные журналисты утверждают, что Павлюк и здесь выставил своего кандидата - водителя маршрутки Михаила Мангера. Нардеп от БПП Иван Рыбак конкурирует за кресло с основателем-фитнес проектов и сотрудником ОГА Максимом Заремским (СГ) и депутатом облсовета Андреем Маковеем от “Батькивщины”.

203 округ - Новоселиц. Здесь баллотируется еще один спортсмен от СГ - директор центра физического “Спорт для всех” Георгий Мазурашу, которого называют креатурой Павлюка. Его конкуренты - нардеп от БПП Григорий Тимиш, депутат облсовета и влиятельный бизнесмен Иван Семенюк, отец певицы Алину Гросу Михаил (представляется как шеф-редактор газеты “Либертатя Кувинтулуй”, хотя является предпринимателе) и бывший нардеп от “Партии регионов”, румын Иван Попеску.

204 округ - Хотын. Это округ соратника Арсения Яценюка, влиятельного в области нардепа от НФ Максима Бурабака. Его конкурент от СГ - адвокат Валерий Божик.