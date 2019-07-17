В офисе Зеленского решили создать Совет по вопросам свободы слова

В совет войдут представители "центральных СМИ" и правоохранительных органов.

Офис Президента инициирует создание Совета по вопросам свободы слова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Нам важен диалог с медиасообществом, поэтому мы запускаем работу Совета. Он будет собираться регулярно", - сказано в сообщении со ссылкой на слова замруководителя Офиса Кирилла Тимошенко.

В состав Совета войдут по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ.

Офис ожидает, что орган будет помогать "фиксировать и устранять угрозы для свободы слова и проявления цензуры".

Среди приоритетов указаны защита прав журналистов на профессию, для чего в совет войдут представители силовых ведомств и медиаюристы.

Аналогичные советы с представителями региональных СМИ предлагается создать при каждой областной госадминистрации.

Напомним, по данным национального союза журналистов Украины, с начала 2019 года в стране зафиксировано 30 случаев применения силы к журналистам. Один журналист - Вадим Комаров - скончался в Черкассах после двух месяцев пребывания в коме.