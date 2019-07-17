Зеленский попросил созвать внеочередное заседание Рады на 18 июля

В повестку дня предлагается включить три президентских законопроекта.

Президент Владимир Зеленский попросил председателя Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное пленарное заседание парламента 18 июля.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на письмо Зеленского.

Фото: facebook.com/oleksiy.mushak

В повестку дня предлагается включить три президентских законопроекта:

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления" (№10461) "О внесении изменений в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде (о начале работы суда)" (№10426) "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенные территории Украины" (№10462).

Согласно повестке дня 10-й сессии Верховной Рады VIII созыва, 18 июля депутаты должны работать в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.

Напомним, что в мае Верховная Рада уже проводила внеочередное заседание по просьбе Зеленского.Оно завершилось безрезультатно, так как депутаты отказались менять избирательное законодательство по предложению Зеленского.