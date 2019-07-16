Facebook заблокировал страницу "Книги памяти павших за Украину"
Facebook заблокировал страницу "Книги памяти павших за Украину"
В Украине вступил в силу закон о языке
В Украине вступил в силу закон о языке
Суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского
Суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского
Зеленский рассказал о своих кортежах
Зеленский рассказал о своих кортежах
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
​Зеленский готовит отставку посла в США Чалого и еще 11 дипломатов
​Зеленский готовит отставку посла в США Чалого и еще 11 дипломатов
Кличко ответил на требование Зеленского заплатить "Южмашу" за трамваи
Кличко ответил на требование Зеленского заплатить "Южмашу" за трамваи
В Верховную Раду проходят пять партий, лидирует "Слуга народа", - центр Разумкова
В Верховную Раду проходят пять партий, лидирует "Слуга народа", - центр Разумкова
У деда, внуки которого погибли при взрыве, во дворе нашли склад боеприпасов времен Второй мировой
У деда, внуки которого погибли при взрыве, во дворе нашли склад боеприпасов времен Второй мировой
ГлавнаяПолитика

У Зеленского анонсировали внеочередное заседание Рады 18 июля

"Мы будем требовать принять законы для эффективной работы Антикоррупционного суда".

У Зеленского анонсировали внеочередное заседание Рады 18 июля
Фото: Макс Левин

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка анонсировал созыв внеочередного заседания парламента для принятия антикоррупционных инициатив.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы уже на четверг (18 июля, - ред.) хотим созвать внеочередное заседание парламента. Мы будем требовать от парламента принять законодательство, которое бы дало возможность для эффективной работы Антикоррупционного суда. Мы будем требовать принять закон о незаконном обогащении", - сказал он, выступая на панельной дискуссии форума "Установление справедливости - повестка дня для будущего парламента".

Напомним, 8 июля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №10426 о начале работы Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС).

Ранее, 4 июня Рада отказалась рассматривать законопроект президента про процедуру импичмента, который он внес 29 мая.

3 июня Зеленский внес в парламент законопроект о незаконном обогащении, 6 июня Рада отказалась его рассматривать.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также