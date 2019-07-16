У Зеленского анонсировали внеочередное заседание Рады 18 июля

"Мы будем требовать принять законы для эффективной работы Антикоррупционного суда".

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка анонсировал созыв внеочередного заседания парламента для принятия антикоррупционных инициатив.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы уже на четверг (18 июля, - ред.) хотим созвать внеочередное заседание парламента. Мы будем требовать от парламента принять законодательство, которое бы дало возможность для эффективной работы Антикоррупционного суда. Мы будем требовать принять закон о незаконном обогащении", - сказал он, выступая на панельной дискуссии форума "Установление справедливости - повестка дня для будущего парламента".

Напомним, 8 июля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №10426 о начале работы Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС).

Ранее, 4 июня Рада отказалась рассматривать законопроект президента про процедуру импичмента, который он внес 29 мая.

3 июня Зеленский внес в парламент законопроект о незаконном обогащении, 6 июня Рада отказалась его рассматривать.