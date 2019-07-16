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ГосЧС перешла на усиленный режим работы на время выборов

На местах, где размещены избирательные участки, будут дежурить пожарные и взрывотехники.

ГосЧС перешла на усиленный режим работы на время выборов
Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

На период проведения внеочередных выборов в Верховную Раду с 9 часов 15 июля подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям перешли на усиленный режим несения службы.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

"Так, в последнюю неделю перед выборами организовано круглосуточное дежурство оперативных групп для осуществления мониторинга обстановки по чрезвычайным ситуациям и опасных событий, координации действий сил и средств ГосЧС, а также взаимодействия с правоохранительными и другими госорганами, обеспечивающими безопасность на объектах, задействованных в проведения выборов", - говорится в сообщении.

В зданиях, где размещены избирательные участки, для обеспечения быстрого реагирования на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, организовано дежурство пожарных постов. Кроме того, на местах также будут дежурить пиротехники.

"В готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГосЧС", - отмечается в сообщении.

Напомним, Нацполиция также переведена на усиленный вариант несения службы до 28 июля в связи с внеочередными выборами Верховной Рады.

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