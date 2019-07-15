​Зеленский готовит отставку посла в США Чалого и еще 11 дипломатов

Президент Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в Telegram.

"Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В том числе и посол Украины в США (Валерий Чалый, - ред.) заканчивает свою командировку в Вашингтон. Параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие указы Зеленского будут опубликованы в ближайшее время.

Напомним, в четверг, 11 июля, Верховная Рада повторно отказалась уволить министра иностранных дел Павла Климкина.