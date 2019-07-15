Зеленский рассказал о своих кортежах

Президент заявил, что его автомобили "останавливаются на светофорах, не включают «мигалок» и стоят в пробках".

Президент Владимир Зеленский рассказал о своем кортеже и подчеркнул, что он состоит из двух автомобилей, иногда - из трех и все они "останавливаются на светофорах, не включают «мигалок» и стоят в пробках.

"В последнее время в соцсетях много «зрады» на тему того, что я обещал отказаться от кортежей и не сделал этого. Сообщаю для всех. Во время передвижения президента по дороге едет два автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий - с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает «мигалок» и др. Видимо, поэтому фейсбук-сообществу так тяжело изучить вопрос. Президент - такой же участник движения, как и все", - написал Зеленский в Фейсбуке.

Он также прокомментировал ДТП в Запорожской области с участием автомобиля его кортежа.

"Относительно ДТП в Запорожской области - это не допустимо! Если работники УГО, которые ехали на микроавтобусе в Киев, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, они будут привлечены к ответственности. И слава богу, что все остались живы", - подчеркнул президент.

Он также прокомментировал ситуацию, когда для проезда официальных лиц перекрывают дорогу.

"По затору на Позняках, то давайте вспомним: 11 июля был визит в Киев премьер-министра Молдовы Майи Санду. И проезд высокого зарубежного гостя сопровождался согласно дипломатическому протоколу и международным обязательствам Украины. Соответственно, движение по маршруту было временно ограничено", - пояснил Зеленский.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, два автомобиля Volkswagen Touareg и микроавтобус Volkswagen из кортежа президента врезались в автобусы предприятия ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", которые перевозили детей в оздоровительный лагерь. Полиция составила на водителей админпротоколы, но уголовное дело не открывала. Потерпевших в результате данного ДТП не было.