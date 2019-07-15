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Приговор Маркиву нанес ущерб отношениям Украины и Италии, - Аваков

Министр МВД изложил свою точку зрения итальянскому послу.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил послу Италии в Украине Давиде Ла Чечилии о нанесении ущерба отношениям двух стран из-за осуждения в Италии украинского военного Виталия Маркива. Об этом министр написал в микроблоге Twitter.

"Встретился с послом Италии. Довел позицию Украини: позорное, несправедливое решение суда Павии по гвардейцу Маркиву вредит отношениям стран. Требуем ясных шагов в решении проблемы", - написал Аваков.

Стороны договорились продолжить совместные консультации.

Напомним, 12 июля суд города Павиа (Италия) приговорил к 24 годам лишения свободы украинского военного Национальной гвардии Маркива, обвиняемого в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли на Донбассе. Жестокость приговора удивила даже прокурора, который просил 17 лет заключения.

Украина обжалует приговор и будет добиваться оправдания украинца.

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