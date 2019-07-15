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С 16 июля все агитационные материалы должны быть на украинском языке, - Нацсовет

Вступает в силу закон о государственном языке.

С 16 июля все агитационные материалы должны быть на украинском языке, - Нацсовет
Фото: Макс Требухов

Все материалы предвыборной агитации с 16 июля должны быть на государственном языке. Таковы требования закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который завтра вступает в силу (за исключением отдельных положений). Об этом сообщает Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Среди прочего закон определяет и требования к материалам политической рекламы, которая распространяется на телевидении, радио, в интернете и печатным способом. В частности, согласно ч.4 ст. 18 этого закона, "материалы предвыборной агитации, транслируемые на телевидении, радио, размещаемые на носителях наружной рекламы, распространяемые в виде листовок и газет или в сети Интернет, выполняются на государственном языке".

Материалы предвыборной агитации, в том числе видеоматериалы о выборах Президента Украины, народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов и должностных лиц органов местного самоуправления, всеукраинских и местных референдумах и их результатах, а также политическая реклама, предвыборная агитация и теледебаты адаптируются для восприятия жестоговорящими лицами путем перевода на украинский жестовый язык и / или субтитрования на украинском языке с учетом требований, установленных законом.

Согласно части 5 ст. 18, в отдельных населенных пунктах допускается распространение материалов предвыборной агитации, выполненных на государственном языке и дублированных на языках соответствующих коренных народов, национальных меньшинств Украины.

Напомним, Конституционный Суд принял к рассмотрению представление народных депутатов о неконституционности закона о языке. Группа депутатов обратилась в суд с заявлением, что закон ущемляет права русскоговорящих, а также был принят с нарушением регламента Верховной Рады.

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