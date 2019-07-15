Бывший вице-премьер-министр Борис Колесников, который баллотируется в Верховную Раду, в рамках предвыборной кампании провел встречу с избирателями на 49 округе в Донецкой области, на которой устроил словесную перепалку.

Как пишет УНИАН, видео появилось в телеграм-канале "Украинской правды". Вопрос, который вызвал недовольную реакцию кандидата в депутаты, не слышен, однако из контекста можно сделать вывод, что он касался вырубки деревьев.

По окончании спора один из избирателей протянул кандидату в народные депутаты пакет с символикой "Оппозиционного блока", на что Колесников сказал: "Себе засунь его, знаешь куда, чучело огородное".

Отметим, глава политсовета партии "Оппозиционный блок" Борис Колесников баллотируется на внеочередных выборах в Верховную Раду по одномандатному избирательному округу №49, куда входят Дружковка, Константиновка, Покровский и Константиновский районы Донецкой области.