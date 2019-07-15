Полиция открыла 210 уголовных и более 800 административных дел по нарушениям, связанным с избирательной кампанией

Национальная полиция Украиы переведена на усиленный вариант несения службы до 28 июля в связи с внеочередными выборами Верховной Рады 21 июля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

С начала избирательного процесса 24 мая полиция зарегистрировала 4157 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. 2,6 тыс. фактов связанны с незаконной агитацией, 422 - с подкупом избирателей, а также зарегистрировано 109 случаев хулиганства и 133 факта повреждения имущества.

Всего с начала кампании полиция открыла 210 производств, связанных с выборами, в частности, 157 уголовных производств касаются нарушений избирательного законодательства, 53 уголовных производства связанны с проведением избирательной кампании. Также составлено 817 административных протоколов.

Напомним, по состоянию на 14 июля более 219 тыс. человек обратились в отделы ведения госреестра избирателей для временной смены места голосования на внеочередных выборах Рады.