Неизвестный бросил гранату во двор частного дома в Ровно

При взрыве повреждено здание и автомобиль, люди не пострадали.

В Ровно полицейские устанавливают обстоятельства взрыва гранаты "РГД-5" во дворе предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Взрыв произошел сегодня ночью, около 2:40, во дворе дома по ул. Ботаническая.

Фото: Национальная полиция

По результатам осмотра работники взрывотехнического отдела ГУНП установили, что неизвестный, находясь у ворот двора, бросил гранату "РГД-5". Ее обломки направили на экспертизу. Также с места происшествия изъяли запал к боеприпасу.

В результате взрыва поврежден фасад дома, гаражные роллетные ворота и автомобиль Audi Q7, который был припаркован во дворе.

Фото: Национальная полиция

На момент преступления в доме находился предприниматель и его жена. Никто из них не пострадал. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Напомним, накануне в Ровенской области при взрыве во дворе у своего деда погибли двое мальчиков - 11 и 13 лет. Полиция, прибывшая на место происшествия, изъявла в домовладении более тысячи боеприпасов времен Второй мировой войны.