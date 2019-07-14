Во дворе 59-летнего жителя Смыги Ровенской области, где вчера от взрыва погибли двое его внуков, нашли арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в Нацполиции области.

"Изъятые взрывчатые предметы времен Второй мировой войны обезвреживают в отдаленных местах. Точное количество взрывоопасных предметов еще устанавливается", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region

Ранее в полиции установили, что двое детей 11 и 13 лет погибли в результате детонации встроенного взрывного устройства.

"Следователи установили, что дети обнаружили в металлическом сейфе коробку, которая внешне не вызвала никакой опасности. Когда мальчик открыл коробку, то взорвалось встроенное взрывное устройство", - говорится в сообщении.

59-летнего владельца сейфа, деда погибших детей, задержали в субботу и поместили в изолятор временного содержания. Он рассказал, что на территории его домовладения спрятан ряд взрывчатых предметов.

Отмечается, что в семье погибших детей родители воспитывают еще 15-летнюю дочь.

Полиция начала досудебное расследование по п.1 ч.2 статьи 115 (убийство) и ч.1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее шестеро детей пострадали от взрыва в Днепропетровской области. Неустановленный предмет взорвался на детской площадке.