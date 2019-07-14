Боевики совершили 15 обстрелов на Донбассе в субботу

За минувшие сутки, 13 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из них 4 раза - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

"Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Широкино, Опытное, Водяное, Новотроицкое, Верхнеторецкое, Пески, Авдеевка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны пять раз: дважды вблизи Зайцево, у Новоалександровки, два раза неподалеку Новолуганского.

В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих получили ранения.

Отмечается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего минским договоренностям.

По данным разведки, 13 июля одного оккупанта ранено.

С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил: дважды у Широкино, вблизи Крымского и Зайцевого.

Военные подчеркивают, что Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Напомним, в субботу вечером сообщалось о шести обстрелах боевиков на Донбассе.