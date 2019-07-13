Олег Сенцов: шестой день рождения за решеткой

Мы подготовили дайджест событий за шесть лет политзаключения украинского режиссера.

LB.ua призывает к освобождению Олега Сенцова и других украинских политзаключенных в России и оккупированном Крыму .

13 июля свой 43-й день рождения отмечает Олег Сенцов , украинский режисссер, политзаключенный, осужденный в России по сфабрикованному обвинению. Это шестой день рождения, который Сенцов встречает за решеткой.

Фото: Укринформ

Олег Сенцов – украинский кинорежиссер, сценарист и писатель родом из Симферополя, активист Автомайдана. В 2011 вышел его дебютный фильм «Гамер», мировая премьера которого состоялась в программе «Светлое будущее» на международном кинофестивале в Роттердаме. Фильм также получил премию Гильдии киноведов и кинокритиков в Ханты-Мансийске на «Духе огня» и демонстрировался на кинофестивалях по всему миру.

2014-й

11 мая Сенцов вышел на акцию протеста в Симферополе, в ночь на 12 мая его арестовали за по сфабрированному обвинению в организации теракта. Через некоторое время его перевезли в Москву в следственный изолятор в Лефортово. ФСБ заявляли, что Сенцов с тремя другими задержанными собирался устроить серию взрывов в ночь с 8 на 9 мая возле мемориала Вечного огня и памятника Ленину в Симферополе.

Несмотря на возмущения украинского МИДа, требования мировых сообществ кинематографистов отпустить кинорежиссера, 30 мая ФСБ сообщила о задержании Сенцова и ещё троих подозреваемых. По их утверждениям, все задержанные — члены «Правого сектора», хотя в организации эту информацию опровергали.

В июне адвокат Сенцова Дмитрий Динзе утверждал, что заключенного избивали и пытали, чтобы он признался в инкриминируемых преступлениях. Силовики полмесяца не позволяли встретиться с ним, чтобы скрыть побои.

Сенцову отказывали в консульских услугах от украинской стороны, а 10 июля в РФ заявили что ему автоматически, не добровольно, было предоставлено гражданство России. (Согласно российскому законодательству, если жители оккупированного Крыма не пишут заявление о своем нежелании получить гражданство РФ, оно предоставляется им автоматически).

13 октября Московский суд запретил защите Сенцова разглашать подробности по его делу.

2015-й

Фото: Андрей Новичков/Грани.Ру

2 февраля Олегу Сенцову выдвинули еще одно обвинение – в хранении оружия и взрывчатки.

8 апреля Московский суд в очередной раз продлил арест режиссеру. Тогда же Сенцов говорил, что буквально с первого дня ареста ему угрожали 20 годами лишения свободы. "Я не боюсь этих угроз, и этот срок – 20 лет – мне не страшен. Я знаю, что эпоха правления кровавого карлика в вашей стране закончится раньше", – заявлял тогда режиссер. Также он отмечал, что за 11 месяцев его содержания под стражей следствие так и не смогло предоставить никаких доказательств его участия в организации терактов.

16 апреля Сенцову предъявили окончательное обвинение в подготовке терактов в Крыму.

21 июля Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону перешел к судебному следствию по делу украинского режиссёра Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко. На суде украинцы не признали свою вину.

19 августа прокуратура РФ потребовала посадить Олега Сенцова в колонию строгого режима на 23 года, Александра Кольченко – на 12 лет с ограничением. Тогда же режиссер выступил в суде со своим последним словом, в котором назвал оккупацию Крыма и Донбасса очевидным фактором, а российские СМИ – пропагандой, которая вербует россиян.

25 августа в суде в Ростове-на Дону озвучили приговор. Сенцов получил 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кольченко приговорили к 10 годам заключения.

4 сентября обвинительный приговор был обжалован защитой.

10 сенятбря Европейский парламент принял резолюцию относительно России и дел Эстона Кохвера (заключенный эстонский офицер), украинского режиссера Олега Сенцова и Александра Кольченко.

25 сентября Порошенко наградил Сенцова и Кольченко орденом "За мужество".

24 ноября военная коллегия Верховного суда РФ оставила приговор Сенцову и Кольченко без изменений.

2016-й

Фото: twitter.com/SvobodaRadio

6 февраля Сенцова этапировали в Иркутск для отбывания срока, Кольченко перевезли в Челябинск.

22 марта сообщалось, что Сенцов содержался в СИЗО №1 Якутска. До этого правозащитники две недели не знали, где находится режиссер, и даже инициировали кампанию по его поиску.

28 марта защита режиссера снова подала обжалование на приговор. На это раз в кассационном порядке. Однако первого июня в кассации было отказано.

8 апреля Минюст РФ заявил, что готов вернуть Олега Сенцова и Александра Кольченко, а также Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко в Украину для дальнейшего отбывания наказания на родине. Однако окончательное решение по этому вопросу осталось за федеральными судами России.

12 апреля Россия официально все же признала украинское гражданство крымчан Сенцова и Кольченко.

1 мая заключенные заполнили необходимые для экстрадиции в Украину документы.

20 октября президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров стран "нормандской четверки" отказался освобождать украинских заложников. На следующий день замминистра юстиции Украины Сергей Петухов обнародовал в фейсбуке ответ Минюста РФ, датированный 7 октября. В нем снова было указано, что после аннексии Крыма, Сенцов автоматически стал гражданином России, что «делает невозможным его экстрадицию в Украину».

2017-й

Фото: Сергей Нужненко

6 февраля РФ повторно отказалась вернуть украинских политзаключенных на родину.

13 октября после этапирований из Якутска в Иркутск, затем в Челябинск и в самую северную колонию строгого режима РФ – в поселке Харп, Сенцова направили в город Лабытнанги, в колонию «Белый медведь».

В ноябре адвокат Дмитрий Динзе сообщал, что у режиссера начались проблемы со здоровьем, а именно обострился ревматизм и начались проблемы с сердцем.

2018-й

Фото: facebook.com/denisovaombudsman Олег Сенцов

14 мая Олег Сенцов объявил голодовку. Единственным условием ее прекращения являлось освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ.

31 мая активист Александр Кольченко тоже объявил голодовку в поддержку и в знак солидарности с Сенцовым, однако 7 июня по состоянию здоровья был вынужден прекратить протест.

4 июня, на 22 день голодовки режиссера, врачи сообщили, что у него могут отказать почки.

10 июня 2018 Сенцов написал письмо правозащитникам Николаю и Татьяне Щур, в котором отметил, что «как для четвертой недели полета пилот чувствует себя нормально!».

21 июня уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что у Олега из-за голодовки начались проблемы с сердцем и почками. На 26-й день голодовки у режиссера случился кризис и его отвезли в больницу для принудительного кормления. В свою очередь, он отказался от пищи. Кроме того, политзаключенный отказался просить Путина о помиловании.

5 июля сестра Сенцова встретилась с ним в колонии. После свидания она рассказала, что Олег потерял более 15 килограмм и практически все время лежит, поскольку ему трудно двигаться, однако прекращать голодовать он не собирается. В этом же месяце он перенес сердечный приступ.

13 июля мать Сенцова попросила Путина помиловать ее сына. В августе администрация президента ответила ей, что заключенный должен самостоятельно обратиться к президенту РФ с соответствующей просьбой. Позже ей отказали в помиловании второй раз.

6 октября, спустя 145 дней голодовки Олег Сенцов был вынужден ее прекратить из-за угрозы начала принудительного кормления, заявив, что ему не оставили выбора и он не хочет превращать все это в унизительное зрелище.

26 октября украинскому режиссеру присвоили премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.

21 декабря Сенцова выписали из медчасти колонии.

2019-й

Фото: 89.fsin.su

15 мая адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что реабилитация Сенцова прошла успешно. Он поправился до 90 килограммов и чувствует себя отлично. По словам Динзе, психологическое состояние у режиссера тоже хорошее, поскольку он постоянно занимается чем-то творческим.

Последняя информация о состоянии здоровья Олега Сенцова поступала 5 июня 2019 года, согласно которой, режиссёр чувствует себя нормально.

За шесть лет заключения Олега Сенцова вышло две его книги в прозе, пьеса «Номера», которую режиссер передал в письмах из тюремного заключения. По «Номерам» поставлен спектакль, и в 2018 году началось производство полнометражного фильма при поддержке Министерства культуры.

Кроме того, в 2017 году про политзаключенного вышел документальный фильм «Процесс» российского режиссера Аскольда Курова. Его премьера состоялась Берлинском международном кинофестивале.

Сложно подсчитать то количество акций, которые по всему миру проводились в поддержку Сенцова. В его защиту высказывались мировые кинематографисты, писатели и политики, однако российские власти по-прежнему делают вид, что украинские политзаключенные – преступники на территории РФ.